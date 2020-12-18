聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
賴鴻誠的老婆與小孩都到記者會現場。記者陳宛晶／攝影
賴鴻誠的老婆與小孩都到記者會現場。記者陳宛晶／攝影

賴鴻誠返回家鄉桃園打球，加盟樂天桃猿隊，成為史上第一位透過自由球員制度轉隊的投手，但其實兒子比他更早轉隊，他笑曝，「我兒子FA比我快，他已經先變樂天了。」原來他兒子現在所待的迷你棒球俱樂部，正好就是猿隊所贊助的球隊。

猿隊今天為賴鴻誠舉辦加盟記者會，他的老婆和一對兒女都在場，活動結束後，還請球團人員在猿隊背板前幫忙拍全家福照，模樣可愛。

賴鴻誠回家打球，對家人是否意義重大？他笑說：「一開始跟小孩講，他們不懂制度，覺得我應該只是說說而已，想法就很天真。」

賴鴻誠透露，兒子打迷你棒球，先前都是參加富邦悍將隊的活動，「他先轉隊了，他FA比我快，已經先變樂天了。」賴鴻誠兒子目前在夢無限迷你棒球俱樂部，剛好就是樂天桃猿所贊助的球隊，球衣就是迷你版的猿隊球衣。

得知老爸也要穿上猿隊球衣，賴鴻誠笑說，「我兒子也高興跟我講說，又可以穿同一件球衣了。」

賴鴻誠 樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

中職／選手補強只剩微調 劉玠廷盼洋投2月初報到

中職／行使FA承擔失業風險 賴鴻誠轉隊成功：像洗三溫暖

中職／賴鴻誠穿48號有原因 全因自認不是頂級左投

中職／簽下賴鴻誠開心 曾豪駒：但失去楊瑞承也會痛

相關新聞

中職／傳接聯盟會長 蔡其昌：下周跟5球團會面後再決定

中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，今天傳出5球團在領隊會議上一致推舉立法院副院長蔡其昌擔任下屆職棒會長。蔡晚間受訪說，...

中職／傳蔡其昌接任下屆會長 聯盟卻回不清楚

中職聯盟今天傳出下一任會長人選確定，將由現任行政院副院長蔡其昌接手，成為新任會長，於明年1月16日交接，聯盟對此尚未知悉...

中職／賴鴻誠穿48號有原因 全因自認不是頂級左投

賴鴻誠9年中職生涯，有8年穿48號球衣，樂天桃猿隊的48號球衣，前兩年都穿在新秀外野手邱丹身上，剛好他在今年球季結束後決...

中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA

賴鴻誠返回家鄉桃園打球，加盟樂天桃猿隊，成為史上第一位透過自由球員制度轉隊的投手，但其實兒子比他更早轉隊，他笑曝，「我兒...

中職／選手補強只剩微調 劉玠廷盼洋投2月初報到

樂天桃猿隊簽下賴鴻誠，促成史上第一位因自由球員（FA）制度轉隊的投手，領隊劉玠廷指出，從FA名單出來後，看了一遍，「裡面...

富邦U18／楊博巽飆速12K三振秀 新竹市連兩年闖冠軍戰

富邦U18棒球邀請賽四強戰，新竹市隊高一左投楊博巽開賽就連投6K，先發6.1局投出12次三振，加上現場下起大雨，比賽在7...

中職／桃園縣內球隊大滿貫 賴鴻誠也想體驗封王遊行

左投賴鴻誠加入樂天桃猿隊，也讓他完成桃園縣內球隊大滿貫，從學生時期、業餘到職業，全數待過桃園球隊，他透露，先前看猿隊在桃...

中職／簽下賴鴻誠開心 曾豪駒：但失去楊瑞承也會痛

賴鴻誠提出自由球員（FA）申請，正中樂天桃猿隊胃口，總教練曾豪駒一開始向球團表明，「他就是我們需要的左投」，從一上架就出...

邪魔歪道？讓一棒 vs. 開強振…日職指定打擊的辯證

日本職棒在2020年球季結束後，中央聯盟「投手指定打擊（DH）是否該廢除」再成熱議話題。為此，讀賣巨人隊的球團代表山口壽一具名發文，並列舉三點指出，取消投手打擊改採用指定打擊將保護投手不受傷、給予野手更多出賽機會，與避免投手在打擊區練揮棒的負擔等。

中職／行使FA承擔失業風險 賴鴻誠轉隊成功：像洗三溫暖

中職樂天桃猿今天為賴鴻誠舉辦加盟記者會，第1年月薪38萬、第2年41萬。賴鴻誠表示，由於申請FA要承擔風險，這段時間像洗...

中職／傳新會長人選確定 立法院副院長蔡其昌1月16日接棒

中職聯盟會長吳志揚擔任兩任會長，任期屆滿，今天傳出下一任會長人選確定，將由現任行政院副院長蔡其昌接手，成為史上第11任會...

大專棒球聯賽／中信學院、義守大學 110學年度遭降級

義守大學棒球隊本學年升上公開一級，但此次大專棒球聯賽戰績不佳，今天以2比4不敵文化大學、預賽排名墊底、下學年度再度降級，...

熱門新聞

NBA／只打3分鐘就離隊 傳林書豪離開G聯盟另尋機會

NBA／柯瑞第三節狂飆16分 勇士不再讓國王演逆轉秀

NBA／證實林書豪離開G聯盟 總教練：想去能發揮的地方

西蒙斯有如年輕時的詹皇 魔獸是拍馬屁還是真讚美？

中職／龍隊接觸田澤純一 葉總：若簽下一定放在牛棚

NBA／驚爆西蒙斯成交易哈登籌碼 76人總裁大力否認

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。