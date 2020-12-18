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中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA
賴鴻誠返回家鄉桃園打球，加盟樂天桃猿隊，成為史上第一位透過自由球員制度轉隊的投手，但其實兒子比他更早轉隊，他笑曝，「我兒子FA比我快，他已經先變樂天了。」原來他兒子現在所待的迷你棒球俱樂部，正好就是猿隊所贊助的球隊。
猿隊今天為賴鴻誠舉辦加盟記者會，他的老婆和一對兒女都在場，活動結束後，還請球團人員在猿隊背板前幫忙拍全家福照，模樣可愛。
賴鴻誠回家打球，對家人是否意義重大？他笑說：「一開始跟小孩講，他們不懂制度，覺得我應該只是說說而已，想法就很天真。」
賴鴻誠透露，兒子打迷你棒球，先前都是參加富邦悍將隊的活動，「他先轉隊了，他FA比我快，已經先變樂天了。」賴鴻誠兒子目前在夢無限迷你棒球俱樂部，剛好就是樂天桃猿所贊助的球隊，球衣就是迷你版的猿隊球衣。
得知老爸也要穿上猿隊球衣，賴鴻誠笑說，「我兒子也高興跟我講說，又可以穿同一件球衣了。」
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