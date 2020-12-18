富邦U18／楊博巽飆速12K三振秀 新竹市連兩年闖冠軍戰

富邦U18棒球邀請賽四強戰，新竹市隊高一左投楊博巽開賽就連投6K，先發6.1局投出12次三振，加上現場下起大雨，比賽在7局裁定，由新竹市隊以7：0擊敗苗栗縣隊，連2年晉級冠軍賽，明天對上新北藍隊也是總教練「師徒檔」之爭。

楊博巽今年暑假從成德國中部直升高中部，今天投出140公里球速是個人生涯新高，前面10個出局數投出9次三振，最終累積12次三振，用106球投了6.1局，只有1次四壞，無責失。

總教練黃郁倫指出，楊博巽是明年木棒聯賽唯一有報名的高一球員，今天球速、內容都不錯，平時三振率沒特別高，今天尾勁有出來，讓打者難掌握，只是控球跟位置還要再調整。

黃郁倫青棒時期就讀宜蘭中道中學，當時教練就是現任穀保家商總教練周宗志，明天要碰上由穀保家商組成的新北藍隊，黃郁倫表示，過去從老師身上學習不少，希望明天可以挑戰一下。