中職／選手補強只剩微調 劉玠廷盼洋投2月初報到

樂天桃猿隊簽下賴鴻誠，促成史上第一位因自由球員（FA）制度轉隊的投手，領隊劉玠廷指出，從FA名單出來後，看了一遍，「裡面比較有急迫性的，就是賴鴻誠選手，可以補強球隊不足之處。」球員補強的部分，可能針對釋出球員和自主培訓再做思考，接下來的最大課題為洋投簽約。

猿隊季外展開補強作業，談到決定爭取賴鴻誠的過程，劉玠廷表示，「從聯盟宣布自由球員名單後看了一遍，裡面比較有急迫性的就是賴鴻誠選手，可以補強球隊不足之處，內部有這樣的想法，形成共識後就去和經紀人聯繫。」

劉玠廷指出，爭取FA，向來都是母隊較占優勢，剛開始也沒有把握可以網羅，可以簽下也覺得很開心。

猿隊今年挑戰4連霸失利，洋投績效不若以往是主因之一，表現最穩的卡本特也被韓職韓華鷹隊挖角，明年想要重振，勢必要在洋投戰力再多費點心思，球團目前先確定兩名洋投，分別是前兩季效力富邦悍將隊的左投包林傑（Ryan Bollinger），以及擁有3年大聯盟資歷的威克森（Aaron Wilkerson）。

劉玠廷表示，受到疫情影響，洋將來台變得相對複雜、麻煩，希望洋投至少可以在2月初抵台報到，尚未定案的兩名洋將也會以投手方面補強。

猿隊的選手補強可能暫告一段落，「可能頂多再一、兩個補強，針對釋出球員與自主培訓的部分再做思考。」至於教練團佈局，他表示，「本土教練已經大致底定，還在洽談外籍教練，希望是全職教練。」二軍外野教練鍾承祐轉戰悍將隊，遞補他的位置人選未定，劉玠廷表示，「還要再思考一下，因為也是有點突然。」