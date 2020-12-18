中職／行使FA承擔失業風險 賴鴻誠轉隊成功：像洗三溫暖
中職樂天桃猿今天為賴鴻誠舉辦加盟記者會，第1年月薪38萬、第2年41萬。賴鴻誠表示，由於申請FA要承擔風險，這段時間像洗三溫暖，最後能有完美結果，「真的很高興。」
賴鴻誠於11月18日宣告成為自由球員，12月4日就確定與桃猿隊談妥，成為中職史上第3個、投手第1個成功轉隊的自由球員。桃猿領隊劉玠廷今天在記者會宣布，與賴鴻誠簽訂2年合約，第1年月薪新台幣38萬元、第2年41萬元，劉玠廷說：「希望我們投手戰力會有所提升。」
經歷宣告、談約到確定轉隊，賴鴻誠坦言：「心情像洗三溫暖，因為行使一定要承擔風險。」之前聯盟變更規章解釋，任何球團包含原球團只能簽2名自由球員，「但是不會動搖到我要行使FA，敢做敢當，行使了就去承擔。」
桃猿提出合約後，賴鴻誠指出，沒有考慮很久，「經紀公司跟我說球團滿大方的，不是說來試探，真的拿出最大誠意，我沒有拒絕的理由。」最後有完美結果，賴鴻誠表示，未來怎麼幫助球隊拿下勝利，是接下來要做的功課。
成為中職史上第一名投手成功轉隊，賴鴻誠指出，特別是中繼投手比較難被發現，畢竟中繼只是球賽一個過程。賴鴻誠說：「我覺得大家有開始重視FA這個制度，我已經覺得很光榮了，並不會因為我是第一個感到驕傲，希望後面學弟可藉由這個市場試探自己的身價。」
左投相較稀有，賴鴻誠表示，「能被看到我這塊玉，我覺得真的很高興，也很感謝聯盟有FA這個制度，讓這塊玉可以被發現。」特別是桃猿隊十分缺乏左投中繼，未來角色可能更吃重，不過賴鴻誠指出，以前最多單季出賽超過60場，自己可以負荷，「可以挑戰自我，出賽數可以再多。」
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