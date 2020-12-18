聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／賴鴻誠穿48號有原因 全因自認不是頂級左投
賴鴻誠9年中職生涯，有8年穿48號球衣，樂天桃猿隊的48號球衣，前兩年都穿在新秀外野手邱丹身上，剛好他在今年球季結束後決定換背號，也讓這個背號無痛轉移到賴鴻誠身上。
賴鴻誠2011年效力興農牛隊開始，就是穿48號球衣，2012年短暫穿了一季47號，隔年就換了回來，一路使用48號至今。
他提到當年選背號的緣由，「我進興農時，人家都說日本強力左投都是穿47號，但我覺得我不是最頂級的左投，所以穿了48號。」
「我換穿47號時，總教練覺得我要頂起左手王牌這一塊，但我頂不起來，那一年沒有丟得很好，後來穿回48。」賴鴻誠說得很老實，「我沒辦法當最好的左投，但是我可以當最好的配角，把我的事情做好，配角跟主角都是很重要、缺一不可。」
來到猿隊後，48號依然是他的首選，「48號穿到現在滿平穩的，我就想說繼續下去就好。」儘管前兩年邱丹都使用這個背號，但他正好在今年季後更換，賴鴻誠直接接手了這個背號。
賴鴻誠表示，「經紀公司有跟球團提過背號這個問題，球團說這個號碼已經空出來了，可以直接給我。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言