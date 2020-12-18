中職／賴鴻誠穿48號有原因 全因自認不是頂級左投

賴鴻誠9年中職生涯，有8年穿48號球衣，樂天桃猿隊的48號球衣，前兩年都穿在新秀外野手邱丹身上，剛好他在今年球季結束後決定換背號，也讓這個背號無痛轉移到賴鴻誠身上。

賴鴻誠2011年效力興農牛隊開始，就是穿48號球衣，2012年短暫穿了一季47號，隔年就換了回來，一路使用48號至今。

他提到當年選背號的緣由，「我進興農時，人家都說日本強力左投都是穿47號，但我覺得我不是最頂級的左投，所以穿了48號。」

「我換穿47號時，總教練覺得我要頂起左手王牌這一塊，但我頂不起來，那一年沒有丟得很好，後來穿回48。」賴鴻誠說得很老實，「我沒辦法當最好的左投，但是我可以當最好的配角，把我的事情做好，配角跟主角都是很重要、缺一不可。」

來到猿隊後，48號依然是他的首選，「48號穿到現在滿平穩的，我就想說繼續下去就好。」儘管前兩年邱丹都使用這個背號，但他正好在今年季後更換，賴鴻誠直接接手了這個背號。

賴鴻誠表示，「經紀公司有跟球團提過背號這個問題，球團說這個號碼已經空出來了，可以直接給我。」