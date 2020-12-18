中職／簽下賴鴻誠開心 曾豪駒：但失去楊瑞承也會痛

賴鴻誠提出自由球員（FA）申請，正中樂天桃猿隊胃口，總教練曾豪駒一開始向球團表明，「他就是我們需要的左投」，從一上架就出手，最終順利網羅這位好手，但有得就有失，曾豪駒摸著胸口說「會痛」，他笑說：「確定要簽約時，也想到了，我要丟掉一名選手了。」

猿隊以兩年合約簽下賴鴻誠，富邦悍將隊挑選的補償方案為「人+錢」，挑選可守一、三壘且兼具砲管的楊瑞承，賴鴻誠成為史上第一位透過FA轉隊的投手，楊瑞承則成為史上第一位因補償方案轉隊的球員。

曾豪駒表示，知道賴鴻誠申請FA後，「對球隊來說，他是我們需要的左投，大家也都知道，中職穩定的左投非常少，尤其又是牛棚，看到他這幾年出賽穩定度滿好的，現在沒有好的後援左投，他一丟FA時我們就開始行動了。」

談到賴鴻誠的場上特質，曾總表示，「他的求勝慾望強，態度也很好，可以渲染隊友、感染鬥志。」

收到賴鴻誠確定簽約的消息，曾豪駒說心情當然開心，但也馬上想到悍將隊會選他們隊上的選手，「楊瑞承也是我們極力栽培的選手，他去年打不錯。」失去楊瑞承，他摸著胸口說：「都會痛」，但勢必要接受，「想得到選手的話，這就是規定，當然也希望未來賴鴻誠可以展現出他的實力。」