中職／桃園縣內球隊大滿貫 賴鴻誠也想體驗封王遊行

左投賴鴻誠加入樂天桃猿隊，也讓他完成桃園縣內球隊大滿貫，從學生時期、業餘到職業，全數待過桃園球隊，他透露，先前看猿隊在桃猿封王遊行，心中不是滋味，「為什麼我的家，要這樣被別人遊行。」現在他的目標，就是希望可以身披猿隊球衣，在自己熟悉的土地上封王遊行。

賴鴻誠學生時期分別就讀桃園縣宋屋國小、新明國中、平鎮高中、國立體院，還打過桃園航空城棒球隊，現在再加入樂天桃猿隊，湊齊最後一塊拼圖，完成桃園縣內各級棒球大滿貫。

猿隊與賴鴻誠的談約過程順利，領隊劉玠廷表示，「可能因為他是桃園子弟，也增加了親切感。」賴鴻誠形容就是回家的感覺，也期許自己退休後，可以為桃園基層棒球回饋奉獻。

確定簽約後，賴鴻誠已經造訪過桃園球場主隊休息室，要說最大的不同，他說：「富邦也是有餐廳，但樂天更完善的是有自己廚房，賽前有專屬休息室，讓球員更放鬆，真的可以當作一個家，可以洗澡、洗衣服、吃飯，甚至睡在球場都覺得不是問題。」

披上猿隊球衣，賴鴻誠心中有期待，他透露，「說真的，我生在桃園，每次看到桃園2連霸、3連霸在遊行，都會覺得為什麼我的家要被別人這樣遊行，現在回到桃園，我的目標是我也要在我的土地上遊行，告訴大家說我是桃園人。」