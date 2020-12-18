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中職／兩年約穿樂天48號球衣 賴鴻誠月薪38、41萬

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
賴鴻誠穿上樂天桃猿隊48號球衣。記者陳宛晶／攝影
賴鴻誠穿上樂天桃猿隊48號球衣。記者陳宛晶／攝影

左投賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，今天在加盟記者會上正式披上猿隊48號球衣，未來兩年月薪證實分別為38萬、41萬，加盟位於家鄉桃園的球隊，賴鴻誠表示，「對我來說，加入樂天就是回家的感覺。」

賴鴻誠在2010年選秀由興農牛隊第二輪選進，累積在中職打拚9季，速球派的左投身分，讓他在自由市場上頗具身價，獲得猿隊以兩年約延攬，成為史上第3位透過FA制度轉隊的球員，更是投手第一人。

賴鴻誠表示，其實談約過程並沒有考慮很久，「球團很大方，不會感覺到只是來試探的感覺，也感謝他們有看到我這塊玉。」

總教練曾豪駒指出，從一開始賴鴻誠提出FA申請，就覺得球隊很需要這名戰力，「左投很少，又是穩定的左手後援投手。」他一開始就跟球團表達希望爭取這名戰力，確定簽下後，他坦言開心，但一方面也很痛，「因為這代表我要失去一名球員了。」

賴鴻誠 樂天桃猿 中職

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