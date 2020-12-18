大專棒球聯賽／中信學院、義守大學 110學年度遭降級

義守大學棒球隊本學年升上公開一級，但此次大專棒球聯賽戰績不佳，今天以2比4不敵文化大學、預賽排名墊底、下學年度再度降級，中信金融學院以0比1不敵高苑科大，也確定降級。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽最後一天賽程，義守大學今天與文化大學交手，義守大學5局靠著保送、接連安打先馳得點，文化5局下追分，靠著3次四壞保送、豐島顯適時安打，一棒送回2分、超前比數。

義守7局再起攻勢，靠著接連安打、暴投、滾地球跑回追平分，文化7局下靠著劉家良二壘打、保送、失誤、豐島顯再補上安打超前比賽，再靠著暴投跑回團隊第4分；義守比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

中信金融管理學院今天與高苑科大交手，兩隊7局打完都沒能拿下分數，高苑科大8局1局出局後靠著四壞保送、暴投攻占得點圈，2人出局後靠著四壞保送、故意四壞保送攻占滿壘，滿壘時再選到保送，擠回致勝分。

此次大專棒球聯賽（公開一級）賽程調整，總計16支球隊預賽打單循環賽，取前8名晉級複賽，未晉級球隊之成績列為決賽成績；根據規定，大專棒球聯賽（公開一級）最後2名的球隊，下個學年度將被降級打公開二級賽事。

義守大學此次大專聯賽預賽戰績2勝13敗、排名墊底，中信學院戰績3勝12敗、排名倒數第2（第15名），義守大學、中信學院下學年度遭降級打公開二級賽事。