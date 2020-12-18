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富邦U18／後援變先發奇兵 陳煜茗一球種壓制新北藍隊

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦U18棒球邀請賽四強戰，花蓮縣隊陳煜茗先發7.1局失1分非自責分，被敲出5支安打，另有2次三振、1次四壞。記者蘇志畬／攝影
富邦U18棒球邀請賽四強戰，花蓮縣隊陳煜茗先發7.1局失1分非自責分，被敲出5支安打，另有2次三振、1次四壞。記者蘇志畬／攝影

今天早上才被告知要先發，花蓮縣隊陳煜茗在富邦U18棒球邀請賽四強戰，對新北藍隊投出7.1局失1分的好投，一度為球隊取得領先，雖然最終花蓮在延長賽以3：4落敗，不過總教練余進德肯定陳煜茗表現，「比預期好」。

陳煜茗前兩年在鋁棒組出賽，升高三後與木棒組一起行動，不過多半以後援任務為主，上一次先發是今年8月的能高盃，今天被通知要先發，就是對上衛冕軍，陳煜茗說：「有點緊張，但一樣要面對，有把該有的表現出來。」

余進德表示，陳煜茗之前幾次先發狀況不錯，慢慢建立自信，雖然本屆賽會首次先發就面對穀保家商組成的新北藍隊，「選手總是要面對大比賽，去突破自己」。

面對新北藍的成果，陳煜茗在直球、二縫線、曲球三種球路運用下，雖然被敲出5支安打，但僅丟掉1分非自責分，另有2次三振、1次四壞，陳煜茗說：「主要就是照教練的指示，把位置投出來。」

余進德表示，陳煜茗雖然球速不快，但如果穩定的話不好打，因為二縫線的擊球點不好掌握，「穀保打擊能力沒話說，只想讓他們打不好，原本還想讓他投到8、9局，但後面確實沒力，可能太緊繃了，但表現已經比預期好」。

穀保家商 球速

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