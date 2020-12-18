富邦U18／守住新北藍翻盤危機 林昱珉還想打擊

尋求衛冕富邦U18棒球邀請賽的新北藍隊，今在四強戰面對花蓮縣隊差點翻盤，前8局打完仍以1：2落後，靠著9局下追平、延長賽10局下得2分逆轉，才以4：3險勝，晉級明天的冠軍賽，賽後總教練周宗志說：「看得有點小緊張。」

兩隊上演投手戰，新北藍隊在3局下靠著楊正宇的二壘打敲回第1分，不過7局上花蓮縣隊靠著王浩藍、田楊昇樺、林子宸、張宇辰連續4支安打，攻下2分超前。

花蓮縣在9局下未能守住領先優勢，新北藍隊林盛恩在一出局後保送上壘，靠著安打站上二壘，接下來花蓮縣想抓雙殺不成，在一壘發生失誤，林盛恩趁機跑回本壘，追平比數，周宗志說：「平時就有提醒球員，這個積極跑壘救了全隊。」

延長賽採取突破僵局制，花蓮縣隊在10局上攻下1分，新北藍隊先靠著邱鑫成功觸擊形成滿壘，接下來黃劼希敲安追平，周委宏敲出再見安，成功逆轉。

富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊周委宏敲出再見安打。記者蘇志畬／攝影

周宗志表示，周委宏早就該跳出來當英雄，之前容易因一個打席沒打好就影響到自己，高三的他接下來要挑戰職棒，守備上還要加油，外界對周委宏有「本屆最好游擊手」的評價，不過周宗志說：「打擊是沒問題，守備說最好就有點過譽了。」

王牌投手林昱珉接手最後3.1局，僅失1分非責失分，拿下勝投，用球數來到47球，明天冠軍賽勢必無法上場，林昱珉這場有投完準備，但也不會硬撐，「如果下一局還要丟，可能會叫其他投手準備一下，不能逞英雄，球沒有威力還硬要丟」。

在球隊落後局面投球，林昱珉除了想辦法把球控制在邊角，壓制對手打擊外，甚至還想自己上去打，刺激士氣，不過不太可能，明天也只能在場邊當應援團，林昱珉說：「教練不會讓我打，之前都亂打而已。」