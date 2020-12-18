韓職／頻頻挖角中職洋將？ 韓媒撰文分析原因

中職洋將近年來似乎成為韓國職棒旗下的「農場」，若在中職繳出宰制力成績，就會被挖角到韓國職棒，而今年更是動作頻頻，韓職球隊韓華鷹、斗山熊分別與樂天桃猿卡本特、中信兄弟米蘭達達成協議，而韓國媒體也特別分析此現象，指出韓職各隊因受「疫情」影響，網羅中職的洋將是目前最好的選擇。

韓媒《日間體育》報導分析，韓職過去也有網羅中職洋將的紀錄，但幾乎都待不久而慘遭釋出，包括2015年KT巫師網羅義大犀牛的希克、樂天巨人挖角兄弟的艾迪頓等，但多數韓職球團並不把中職洋將視為第一目標，認為只有在日、韓職混不下去才會去中職打球。

若韓國職棒要尋找洋投，通常會先從美職體系網羅球員，接著是日職，在最壞情況下才會選擇中職，但離新賽季還有兩、三個月時間，就有韓職球隊火速簽下中職洋投，日間體育指出「疫情」正是最關鍵的因素。

今年受到新冠病毒疫情影響，大聯盟只打60場、小聯盟更是全面取消賽季，球隊不太敢從這些許久未比賽的球員下手，而鄰近的日職也可能會從中職物色選手，財力居於劣勢的韓職球團當然要想辦法先搶先贏，而《日間體育》最後指出，中職的洋投已經具備多國履歷，而日職基本上不會對中職洋投感興趣，意旨不用太多花費也能得手這些好球員。