日職／「大家應該嚇到了」 火腿澤村賞強投減薪80%破隊史

日本火腿鬥士強投金子弌大日前遭球團扣薪1億4500萬日圓，減薪幅度高達80%寫下隊史最高，今年年薪1.8億日圓的金子弌大，明年只剩下3500萬日圓，賽季中遭調往牛棚的他，誓言將在明年奪回先發寶座。

去年賽季金子表現不佳，今年則向教練團表達轉任中繼的想法，出賽34場僅有1勝3敗，防禦率5.11，成績依舊不理想，對於牛棚投手來說，1.8億日圓年薪明顯溢價許多，金子季後也遭火腿大砍薪，明年年薪剩下3500萬日圓，金子也坦言：「大家應該都嚇到了，季初我表達想投牛棚，結果成績依舊不理想，我也與球團表示，希望明年能再次以先發投手出賽。」

而金子成為了火腿隊史繼武田久、田中賢介以來，被減薪超過1億日圓的球員，金子也表示：「會盡力投出令人滿意成績，不過還是想為球隊奪下一座冠軍，明年賽季會當作最後機會去拚。」