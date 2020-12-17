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SBL／璞園吞7連敗 陳信安：前3場就該開胡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
璞園隊苦吞開季7連敗，教頭顏行書（右）形容今天是場「令人失望的比賽」。記者陳正興／攝影
璞園隊苦吞開季7連敗，教頭顏行書（右）形容今天是場「令人失望的比賽」。記者陳正興／攝影

曾締造聯盟史無前例4連霸的璞園隊，第18季SBL進入換血期，今天以68：88不敵九太隊後苦吞7連敗，成5支隊伍中唯一不知勝場滋味的球隊，今天到場觀戰的球隊總經理陳信安坦言，勝場不應該到現在還沒開張。

「預期開胡的時間已經過了，前3場都有機會。」陳信安說，就前3場的比賽內容來看，他認為都有奪勝機會，但連同昨天延長賽輸給台銀隊在內，機會都沒把握，但他認為「有打出侵略性就好」。

陳信安提到，年輕球員需要階段性成長，他以自己為例，最初站上成人戰場，對比賽掌控也不好，透過不斷經驗累積才逐漸進步，「真的都有階段性的，球隊這幾場都有在進步。」

璞園教頭顏行書也提到，勝場雖沒開張，但仍看到幾名年輕球員進步，像擔起球隊組織的李家慷，本周兩戰上場合計超過60分鐘但沒有任何失誤，今天替補球員林義恩則是以防守和積極度獲得教練團青睞，肯定能為自己接續比賽爭取更多出賽時間。

璞園今天跨聯盟參賽，璞園以年輕球員為主體參加SBL，另以桃園領航猿隊參與職籃新聯盟P.LEAGUE+（PLG），陳信安不諱言富邦勇士隊陸續公布的主場嘉賓像瘦子、熱狗等都是重量級人物，主場設在桃園市立體育館的領航猿第一年經營主場，還要持續努力，「富邦、夢想家都是我們的目標，去學習，不足之處就改進。」

璞園 陳信安 富邦勇士

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