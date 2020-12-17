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富邦U18／看穿投手心理 余羿賢敲再見安助花蓮晉四強

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦U18棒球邀請賽八強戰，花蓮縣隊捕手余羿賢敲出再見安。記者蘇志畬／攝影
富邦U18棒球邀請賽八強戰，花蓮縣隊捕手余羿賢敲出再見安。記者蘇志畬／攝影

花蓮縣隊捕手余羿賢從投手轉職，了解對手心態，看出對方想要三振自己的心理，在9局下半敲出再見安打，以2：1擊敗新北白隊，幫助球隊在富邦U18棒球邀請賽連兩年挺進四強。

余羿賢包辦全隊2分打點，4局下先敲回全場第一分，不過6局上換新北白隊的吳至綸敲回一分追平，兩隊維持平手僵局到9局下，張宇辰開局就敲出三壘打，距離得分只差一步，余羿賢在2好1壞球數落後下，敲出左外野安打，向對手說再見。

敲到球後余羿賢就知道是安打，放下球棒振臂高呼衝向一壘，上次敲再見安已是國小，再度當功臣感覺當然「很爽」，余羿賢表示，即使自己這場已有打點，但不認為對手會保送，「他想要三振，因為都丟好球」。

總教練余進德對余羿賢讚譽有加，打擊穩定又有領導能力，看中他會觀察打者，從高一開始培育他專職捕手，「作為捕手，他的場面掌控度很好，才高二而已，未來性很好」。

余羿賢在桃源國中時期是投捕兼備，上了玉里高中專心當捕手，雖然去年在此賽事也曾登板，但因當時沒投手可用，他說：「其實國中時就想當捕手，因為台灣捕手少，自己也喜歡引導別人。」

三級棒球隊伍中，配球多半交給教練，玉里高中是少數由球員主導的球隊，余羿賢高一剛開始配球還是會怕怕的，不懂也會請問教練，觀察半年後，高一下才開始主導。

余羿賢也贏得投手信任，余羿賢說：「配球交給我，他們信任我，如果被打通常都是失投。」今天在他的引導下，先發投手田楊昇樺投7局僅失1分、高翔宇2局無失分拿下勝投。

花蓮縣隊本屆賽事贏球都在2分以內，常面對高張力局面，余進德表示：「這批球員素質不錯，經歷這段時間，抗壓力也有成長。」

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