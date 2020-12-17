棒球／率豪華教練團 王建民連兩年到彰化指導

展逸國際企業旗下品牌BE HEROES攜手彰化縣政府，將於12月26日至27日在永靖鄉簡易棒球場舉辦「2020 BE HEROES棒球訓練營」，豪華教練團由王建民領軍，還加入江國豪、鄭宗哲兩個新教練。

展逸國際企業旗下品牌BE HEROES長期致力於關心與協助基層棒球發展，BE HEROES繼續攜手彰化縣政府深耕地方基層棒球培訓，期許透過BE HEROES棒球訓練營傳遞熱情，為彰化基層棒球運動注入活力。

2020 BE HEROES棒球訓練營，廣邀台灣不同世代看板球星齊聚彰化縣永靖鄉簡易棒球場，由永遠的40號王建民領銜，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、鄭宗哲，進行為期兩天的棒球訓練營。

豪華教練團將與與彰化縣當地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小、培英國小，共84位小球員，一同享受棒球帶來的樂趣。

訓練課程內容皆由教練團親自針對投打設計專屬訓練菜單，訓練內容分成投手、打擊、跑壘及守備四站，除了基本技能訓練外，更少不了成果驗收對抗賽及球星簽名會，12月26日開訓典禮當天王惠美縣長也將親自出席，代表彰化縣致贈球衣給教練團。