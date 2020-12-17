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富邦U18／教頭金句激勵 雲林縣逼出新北強投

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦U18棒球邀請賽8強戰，雲林縣隊先發投手張家誠。記者蘇志畬／攝影
富邦U18棒球邀請賽8強戰，雲林縣隊先發投手張家誠。記者蘇志畬／攝影

雲林縣隊兩名投手張家誠、陳伯明合計8局僅失1分，讓新北藍隊不得不派出潘文輝、林昱珉兩大強投，不過打線完全遭到壓制，在富邦U18棒球邀請賽8強戰以0：1輸給新北藍隊，總教練楊博超肯定投手「沒在怕」，才能面對強敵繳出好投。

高三的張家誠先發5局被敲4安，另有5次三振、3次四壞保送，丟掉唯一一分來自1局下開局被連敲2安，第2安還出現外野手漏球失誤，讓跑者回到本壘，不過接下來未再失分，接手的陳伯明投3局沒被敲安，投出4次三振無保送。

楊博超表示，一開始就提醒球員不要懼怕，「對手很強，但這樣才會進步，盡能力投，沒有差很多。」兩名投手上去都沒有閃躲，尤其陳伯明敢於對決，沒有保送。

唯一問題是打線沒有發揮，全場僅敲出5安，其中鄭俊瑋、李東森各敲2安，雖然沒有得分，不過楊博超認為，一年級的球員上場也勇於揮棒，沒有被站著三振，「不好打還是要打，以後也會遇到，如果要繼續走上去，就是要提升自己的能力」。

新北藍隊以穀保家商球員組成，是近年青棒兩大強權之一，麥寮高中雖然名氣不如，但也培養出江國豪這名職棒球員，楊博超表示：「前兩名的球隊不會所有人都去打職棒，最後一名也不會沒有人去打職棒，所以這場球員心理有做到，很滿意」。

教練林宗男則表示，今天投手能夠壓制對手，除了心態外，總教練也研究了影片，針對對手弱點，「他們高球容易揮空、內角球也打不好，針對這兩個點去攻擊」。

先發投手張家誠表示，有預期今天會對上強敵，「滿感謝教練給我這個機會。」今天雖然控球不好、壞球偏多，不過好球對手也沒掌握好，心態上也不會去閃對手。

富邦U18棒球邀請賽8強戰，雲林縣隊有企鵝吉祥物。圖／富邦U18棒球邀請賽提供
富邦U18棒球邀請賽8強戰，雲林縣隊有企鵝吉祥物。圖／富邦U18棒球邀請賽提供

雲林縣隊在場邊不斷舉起的企鵝玩偶，是球隊新吉祥物，富邦U18邀請賽在賽程輪空時安排球隊參訪，雲林縣隊去了新北耶誕城、三峽老街兩個景點，企鵝玩偶就是導遊送的禮物，張家誠表示：「大會辦得很好，有比賽還有休閒。」

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