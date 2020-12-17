日職／最佳九人出爐卻搞烏龍 整季僅1安打球員也獲選票

日職昨日公布年度最佳九人名單，整季僅敲出1支安打的吉川大幾竟獲得3張選票，荒謬的票選結果引球迷熱議。

今年包含中職與大聯盟在年度獎項都發生過投錯票事件，日職不一起搞個烏龍好像也說不過去，同樣由棒球記者選出，然而整季僅敲出1支安打的吉川大幾竟獲3張選票，此外巨人隊洋將摩塔（Israel Mota）出賽9場2支安打、軟銀上林誠知打擊率.235兩人本季欠佳的表現也各獲1張選票。

日本網友在推特表示「是想投給吉川尚輝吧？」、「開什麼玩笑啊...」、「專業點行不行？」，此外也有希望日職未來採取記名投票的聲浪產生。

而巨人雖無緣日本一，卻是央聯最佳九人大贏家，包含王牌菅野智之在內共有6人入選，幾乎是半個巨人隊；至於洋聯則較為平均，共計有5隊球員上榜，四連霸的軟銀佔3人最多。

此外值得一提的是阪神虎再度無人入選最佳九人，這已是他們連續五年在最佳九人掛蛋，追平隊史最長紀錄。日職史上紀錄是近鐵隊連續10年無人上榜，廣島則以連8年居次，不過2000年後曾連續5年無人入選的只有阪神虎隊。期待若陳偉殷確定加盟，能幫阪神洗刷這不名譽紀錄。

日職最佳九人名單

中央聯盟

投手：菅野智之（巨人）

一塁手：村上宗隆（養樂多）

二塁手：菊池涼介（廣島）

三塁手：岡本和真（巨人）

遊撃手：坂本勇人（巨人）

外野手：佐野恵太（橫濱）、丸佳浩（巨人）、鈴木誠也（廣島）

捕手：大城卓三（巨人）

太平洋聯盟

投手：千賀滉大（軟銀）

一塁手：中田翔（日本火腿）

二塁手：浅村栄斗（樂天）

三塁手：鈴木大地（樂天）

遊撃手：源田壮亮（西武）

外野手：柳田悠岐（軟銀）、吉田正尚（歐力士）、近藤健介（日本火腿）

捕手：甲斐拓也（軟銀）

指定打擊： 栗山巧（西武）