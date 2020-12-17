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富邦U18／球員比14致敬 林宗男帶隊最後一戰看到改變
林宗男明年1月將加入味全龍隊教練團，富邦U18棒球邀請賽成為他在麥寮高中執教的最後賽事，雲林縣隊今天以0：1惜敗新北藍隊，在八強止步，不過子弟兵迎戰強敵不退縮的態度，已令他相當滿意。
林宗男去年離開富邦悍將隊後，今年到雲林縣麥寮高中擔任教練，不過明年將成為龍隊教練，麥寮球員也都知道，這次組隊參加富邦U18，得分回來就會比起「1」、「4」兩個數字，也是林宗男過去的背號。
林宗男說：「球員也沒特別說什麼，就是用行動表示，雖然捨不得，但畢竟還是要往上去發展。」來到麥寮後，林宗男一直灌輸球員，實力上大家都是高中生，不會差太多，「平常練習時就把自己武裝起來」。
雲林縣隊今年首次參賽就打到8強，而且面對穀保家商組成的新北藍隊只以1分輸球，林宗男看到球員的態度感變，「之前遇到強隊他們可能覺得沒有機會，沒有拚的感覺，之前遇到的機會都沒有，現在可以抗衡，算是不錯了」。
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