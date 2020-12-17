富邦U18／潘文輝長中繼守勝 新北藍1分險勝晉四強

穀保家商組成的新北藍隊，在富邦U18棒球邀請賽八強賽遇到硬戰，靠著三名投手林華偉、潘文輝、林昱珉聯手完封，才以1：0險勝雲林縣隊，晉級四強。

新北藍隊唯一得分在1局下，開路先鋒邱鑫敲出一壘打，第二棒劉俊緯敲出中外野飛球，外野手漏接滾到身後，邱鑫趁機跑回本壘得分。

總教練周宗志表示，高一的邱鑫無論球棒控制或腳程都有擔任第一棒的實力，戰術執行跟選球再加強，「未來能力沒有問題。」

不過新北打線隨後熄火，遭雲林縣隊兩任投手張家誠、陳伯明壓制，全場僅敲出4安，周宗志表示，問題出在追打壞球過多，導致攻勢無法延續。

還好新北投手群表現更勝一籌，林華偉先發5.2局投出6次三振、潘文輝接手2.2局有4次三振、林昱珉最後0.2局投出1K，皆無失分。

兩大王牌在後壓陣，周宗志表示，畢竟學生棒球，面對每一場都小心翼翼，唯一不在計畫中是因比數未拉開，未讓原本準備的中繼投手登板，而是由潘文輝提早上場。

新北藍隊潘文輝也坦言，本來以為自己負責最後2局，沒有預料到這麼早上場，最後因變速球投太甜被敲2安而退場，教練當下問他：「要相信你嗎？」潘文輝雖然自信地回答：「要啊。」不過已經設定好換投，潘文輝還是被換下。

潘文輝表示，今天整體感覺身體有點熱不開，最快球速149公里，讓他忍不住說：「有點難看，目標登板就是要到150公里。」用球數雖來到42球，但因平時牛棚球數更多，沒感到疲勞。