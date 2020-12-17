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日職／紅襪迷心裡的痛 前「薪水大盜」將加盟樂天金鷲

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪知名的「薪水小偷」古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo），傳出將加盟日職樂天金鷲。 歐新社
紅襪知名的「薪水小偷」古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo），傳出將加盟日職樂天金鷲。 歐新社

古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo）2014年與紅襪簽下7年7250萬美元合約，然而近三年都未踏上大聯盟，今傳出他將加盟日職樂天金鷲

卡斯提歐於當年球探報告上，堪稱每一項技能都至少有大聯盟平均水準，其中被評為跑壘相當突出，有十足機會能夠站穩先發外野，唯獨揮棒太過積極為潛在缺點，14至16年合計99次出賽，打擊率0.252、7轟、35打點。

然而自2017年後卡斯提歐再也沒也踏上大聯盟，紅襪外野人滿為患固然為原因之一，然而其打擊成績在小聯盟3A災難般地探底才是遲遲無法上大聯盟主因。

2020紅襪還得支付他最後一年1400萬美元薪水，該筆合約被認為是紅襪隊史最失敗的簽約之一，33歲的卡斯提歐今傳出將與樂天金鷲簽約，詳細合約內容仍待球團公布。

紅襪 大聯盟 樂天金鷲

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