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富邦U18／被主審甩棒砸中 苗栗楊家凱帶傷後援2.2局
苗栗縣隊救援投手楊家凱意外被主審擲出的球棒砸中，右腳脛骨受傷仍堅持上場，為球隊守住最後2.2局無失分，與高雄市隊戰成5：5平手，保住D組第一位置，晉級富邦U18棒球邀請賽8強。
兩隊在雨中打得辛苦，4局時更出現意外，主審將打者留下的球棒隨手往後一丟，沒想剛好砸中幫忙撿球棒的楊家凱，現場醫療團隊檢視後，認為有骨裂風險，建議應送醫檢查。
苗栗縣隊總教練周森毅表示，球隊確實需要楊家凱把守最後一關，但也參考他個人意見，評估可否續投，楊家凱表示，因為還沒準備投球，所以想幫忙撿球棒，看到球棒過來來不及閃，當下只覺得麻麻的，所以選擇留在場邊，等待時機登板。
苗栗縣隊雖然在4局、5局陸續添得分數，取得3：1領先，不過7局下高雄市隊開始反擊，楊家凱在3：3平手、一出局、二三壘有人時帶傷登板，被犧牲觸擊加上暴投多丟2分，算在陳冠群帳上，接下來投出保送後，終於用滾地球抓到出局數。
面對2分落後，苗栗縣隊在8局上同樣靠著對手不穩，4次保送、1次失誤，沒有安打就攻下2分，而楊家凱續投最後2局，無失分下莊。
楊家凱是育民工家的主力先發，但因原任救援投手畢業，他在高三接起棒子，楊家凱表示，知道球隊不能太多分才有機會晉級，所以自告奮勇上場，「當下沒什麼感覺，下來後才開始痛。」周森毅也說，賽後會立刻陪同送醫檢查。
這場比賽場地泥濘溼滑，兩隊暴投、保送、失誤連連，周森毅表示，有提醒選手，隨時有中斷比賽的準備，而天氣條件對兩隊都是一樣，必須要適應，今天另一個關鍵在於，何宇翔在比賽後段扛起第三號捕手位置，「引導得不錯」。
先發投手陳冠群雖在立德盃面對高雄市隊的三民高中吃癟，但今天繳出6.1局失5分的成績，已經超乎周森毅的預期，「他主要是自信不足，不過算怪投類型，直球尾勁像伸卡，狀況好的時候不好打」。
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