中職／五隊吉祥物 將現身屏東熱博3D彩繪稻田圖案

呼應屏東運動年，屏東縣政府與中華職棒大聯盟合作，縣長潘孟安、中華職棒聯盟會長吳志揚及屏東棒球隊等，今天一同種下彩稻，也為下個月登場的「2021屏東熱帶農業博覽會」活動暖身。

縣府指出，屏東熱帶農業博覽會已邁入第6年，其中彩繪稻田在農業委員會補助、農業試驗所提供國產彩稻育成品種，及屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊種植下，讓傳統農業結合現代科技，共同締造大型地景藝術。

熱帶農業博覽會每年都吸引超過百萬參觀人次，去年更創下185萬入園人數新高，熱博成為國內年度大型活動盛事，更代表屏東品牌及知名度。

縣府表示，棒球是台灣的國球，縣府為呼應2020屏東運動年，除了發展體育棒球運動，也成立城市棒球隊，更在明年的3D彩繪稻田圖案與中華職棒大聯盟合作，免費授權種出中信兄弟象、統一獅、台灣樂天、富邦悍將、味全龍等5支球隊吉祥物。

潘孟安表示，今年全球受疫情影響，各國職棒比賽都延後，但台灣率先開出全球第一球，也首創全球將職棒吉祥物種在彩稻田，在熱博活動期間，各球隊的吉祥物、拉拉隊及明星球員都會在熱博與大家見面，因此，廣邀民眾參與，共同推廣台灣棒球運動。