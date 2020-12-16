富邦U18／新北白雨中擊敗南投 黃弘劼下勾轉側投更穩

新北白隊從泥濘的場地中重新站穩，在富邦U18棒球邀請賽預賽以9：4擊敗南投縣隊，取得2勝1敗戰績，但能否晉級八強，仍要看稍晚苗栗縣隊與高雄市隊的比賽結果，總教練王傳家說：「希望能與去年同樣打到四強。」

新北白隊與南投縣隊之戰雨勢不斷，場地溼滑也導致兩隊失分偏高，新北市隊首局打完以1：2落後，不過接下來在第5、第7局各攻下2分，超前比數為5：1，不過南投縣隊在7局下攻得2分，追近到1分差。

新北白隊派上側投黃弘劼，適時採住煞車，最後2.1局未再失分，加上打線在8局上靠著3支安打、1次失誤，攻下4分，拉開到5分領先，黃弘劼拿下救援成功，先發投手陳冠豪5局失2分，取得勝投。

新北白隊12支安打比對手多一倍，盜壘成功更多達5次，王傳家表示，受限天氣，打線一開始比較悶，所以積極下達盜壘，「因為下雨，失誤率可能提升，對方投手動作也比較大，讓有腳程的人上得點圈，只是後面護送比較弱，前面打得辛苦」。

打線到後段才甦醒，王傳家表示，主要是提醒他們，打擊時不要香太多，因為場地溼滑，多打滾地球，上壘率較高；黃弘劼從7局下2出局後開始擋住對手攻勢也是關鍵，他表示，雖然場地狀況不佳，但還是正常去投，沒做太多改變。

黃弘劼原本是二壘手起家，國二開始兼任投手，一開始採下勾投法，高一加入鶯歌工商後，在教練盧劭禹的建議下轉側投，除了控球變準外，球路從往下掉變成左右移動，更能發揮所長，讓對手擊出滾地，雖然已經換了投球方式，但依然欣賞日職「潛水艇」高橋禮，原因是：「動作很帥。」