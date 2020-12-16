富邦U18／擁有144公里球速 郭峻瑋想拚職棒遭反對

嘉義市隊今天以2：3敗給新竹市隊，在富邦U18棒球邀請賽預賽吞下三連敗遭淘汰，不過先發投手郭峻瑋7局失1分的好投十分亮眼，未來雖然有意進入職棒，但仍在與家庭意見拉扯中。

郭峻瑋以104球投了7局，退場時球隊仍以2：1領先，不過遭到球隊逆轉，無關勝敗，內容上有3次三振、5次四壞、1次觸身，不過僅被敲3支安打，就連對手、敲出再見安打的廖奕安也感到難纏，「他丟得位置很好」。

郭峻瑋則認為，今天控球狀況確實不錯，但球速有點出不來，「最快只有135公里，可能天氣太冷。」不過跟首戰對雲林縣隊相比，郭峻瑋心態上有修正，不像當時太閃打者而投不好。

今年富邦U18邀請賽之旅結束，郭峻瑋認為最大收穫就是對新竹市隊之戰，在總教練蔡士偉的幫助下，重新調整出手點，讓投球動作更順、更穩，「回去再調整，準備好明年的木棒聯賽」。

就讀高三的郭峻瑋要面臨人生抉擇，今年在2月的木棒聯賽投出142公里，10月的黑豹旗再將生涯最快球速推升到144公里，吸引球探關注，不過是否進入職棒有所保留。

郭峻瑋的父親持反對意見，認為目前職棒環境競爭，高中生不一定有優勢，而且打職棒很辛苦，郭峻瑋自己則很想進入職棒，「這是我的夢想。」兩者折衝之下，郭峻瑋說，先去業餘球隊待個1、2年再挑戰職棒也是選項。