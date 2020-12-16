中職／五隊教練團異動總覽 悍將10項調整最多
中職休賽季除了FA引發話題外，各隊教練團整頓頻繁，將近30筆人事異動堪稱近年來最多，尤其上賽季全年戰績墊底的富邦悍將，找來陳瑞振、鍾承祐等好手，共計10項調整職務為五隊幅度最大。
悍將積極整頓二軍
一向以「海歸派」作為選秀策略的富邦，深知自身農場養成不佳，多數異動以二軍為主，不但聘請執教首年帶領兄弟象即奪冠的陳瑞振為二軍首席教練，也從樂天桃猿挖角鍾承祐為二軍打擊教練，另簽下前洋投布魯斯接任二軍投手教練，共同建立更完善的農場訓練系統，而包含余文彬轉任二軍總教練等，富邦共有10位教職人事異動為5隊最高。
許銘傑回猿隊是最大亮點
無緣拿下中職史上第一次四連霸的樂天也做微幅調整，未獲西武獅續約的許銘傑結束3年日職教練生涯，回到樂天擔任一軍投手教練，而原一軍投手教練曾翊誠則轉往二軍，而樂天也計畫尋找外籍打擊教練。
兄弟「林桑」新時代揭幕
爭奪冠軍失利的中信兄弟調動雖也不多，但幾乎是重大更動，球團亟欲培養的林威助正式升任一軍總教練，帶來了拘謹嚴謹的日式球風，而原總教練丘昌榮則退居為首席教練，外野教練林明憲則轉往二軍總教練，另外在二軍養成投手有功的王建民也確定回鍋。
獅隊皆是球員轉任
奪下冠軍的統一獅教職異動皆是球員轉任，年僅29歲的莊駿凱轉任二軍助理教練，郭恆孝補上獅隊最被詬病的左投餵球投手位置，薛种帷則轉任牛棚捕手。
味全延攬林宗男入隊
即將在中職一軍出賽的味全龍，聘請了老班底安德魯為技術總監，克拉克、高須洋介則分別為客座打擊、內野守備教練，而遭到富邦釋出的投手黃亦志擔任二軍投手助理教練，前富邦外野教練林宗男為守備教練。
|中職四隊教練團異動(至12/15)
|球隊
|異動
|姓名
|新職務
|原職務
|統一獅
|轉任
|莊駿凱
|二軍助理教練
|球員
|不續聘
|陳瑞昌
|N/A
|二軍投捕教練
|中信兄弟
|轉任
|林威助
|一軍總教練
|二軍總教練
|轉任
|丘昌榮
|一軍首席教練
|一軍總教練
|轉任
|林明憲
|二軍總教練
|一軍外野守備教練
|續聘
|王建民
|二軍投手教練
|二軍投手教練
|樂天桃猿
|新聘
|許銘傑
|一軍投手教練
|N/A
|轉任
|曾翊誠
|二軍投手教練
|一軍投手教練
|不續聘
|席格諾
|N/A
|二軍投手教練
|離隊
|鍾承祐
|N/A
|二軍外野教練
|富邦悍將
|新聘
|陳瑞振
|二軍首席教練
|N/A
|新聘
|布魯斯
|二軍投手教練
|N/A
|新聘
|鍾承祐
|二軍打擊教練
|N/A
|轉任
|余文彬
|二軍總教練
|二軍投手教練
|轉任
|施金典
|二軍守備教練
|二軍總教練
|轉任
|蔡明晉
|二軍投手教練
|球員
|轉任
|徐育澄
|二軍外野教練
|球隊管理
|不續聘
|沙諾
|N/A
|一軍投手教練
|不續聘
|杜西
|N/A
|二軍打擊教練
|不續聘
|許峰賓
|N/A
|二軍外野教練
|味全龍
|新聘
|安德魯
|技術總監
|N/A
|新聘
|黃亦志
|二軍投手助理教練
|N/A
|新聘
|林宗男
|守備教練
|N/A
|轉任
|王膺鵬
|助理捕手教練
|球員
|續聘
|克拉克
|客座打擊教練
|客座打擊教練
|續聘
|高須洋介
|內野守備教練
|內野守備教練
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