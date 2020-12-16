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中職／五隊教練團異動總覽 悍將10項調整最多

聯合新聞網 / 綜合報導
不想再有輸在最後一戰的遺憾，悍將積極整頓教練團，共計10項人事異動是五隊最多。 聯合報系資料照
不想再有輸在最後一戰的遺憾，悍將積極整頓教練團，共計10項人事異動是五隊最多。 聯合報系資料照

中職休賽季除了FA引發話題外，各隊教練團整頓頻繁，將近30筆人事異動堪稱近年來最多，尤其上賽季全年戰績墊底的富邦悍將，找來陳瑞振、鍾承祐等好手，共計10項調整職務為五隊幅度最大。

悍將積極整頓二軍

陳瑞振重返中職，擔任富邦悍將隊二軍首席教練。 聯合報系資料照
陳瑞振重返中職，擔任富邦悍將隊二軍首席教練。 聯合報系資料照

一向以「海歸派」作為選秀策略的富邦，深知自身農場養成不佳，多數異動以二軍為主，不但聘請執教首年帶領兄弟象即奪冠的陳瑞振為二軍首席教練，也從樂天桃猿挖角鍾承祐為二軍打擊教練，另簽下前洋投布魯斯接任二軍投手教練，共同建立更完善的農場訓練系統，而包含余文彬轉任二軍總教練等，富邦共有10位教職人事異動為5隊最高。

許銘傑回猿隊是最大亮點

許銘傑穿上桃猿隊70號球衣，擔任一軍投手教練。 圖／樂天桃猿隊提供
許銘傑穿上桃猿隊70號球衣，擔任一軍投手教練。 圖／樂天桃猿隊提供

無緣拿下中職史上第一次四連霸的樂天也做微幅調整，未獲西武獅續約的許銘傑結束3年日職教練生涯，回到樂天擔任一軍投手教練，而原一軍投手教練曾翊誠則轉往二軍，而樂天也計畫尋找外籍打擊教練。

兄弟「林桑」新時代揭幕

兄弟進入「林桑」林威助執教新時代。 聯合報系資料照
兄弟進入「林桑」林威助執教新時代。 聯合報系資料照

爭奪冠軍失利的中信兄弟調動雖也不多，但幾乎是重大更動，球團亟欲培養的林威助正式升任一軍總教練，帶來了拘謹嚴謹的日式球風，而原總教練丘昌榮則退居為首席教練，外野教練林明憲則轉往二軍總教練，另外在二軍養成投手有功的王建民也確定回鍋。

獅隊皆是球員轉任

郭恆孝補上獅隊最缺的左投餵球投手。 聯合報系資料照
郭恆孝補上獅隊最缺的左投餵球投手。 聯合報系資料照

奪下冠軍的統一獅教職異動皆是球員轉任，年僅29歲的莊駿凱轉任二軍助理教練，郭恆孝補上獅隊最被詬病的左投餵球投手位置，薛种帷則轉任牛棚捕手。

味全延攬林宗男入隊

近年來在基層麥寮高中擔任教練團隊的林宗男，將重回職棒圈幫助老戰友葉總。 聯合報系資料照
近年來在基層麥寮高中擔任教練團隊的林宗男，將重回職棒圈幫助老戰友葉總。 聯合報系資料照

即將在中職一軍出賽的味全龍，聘請了老班底安德魯為技術總監，克拉克、高須洋介則分別為客座打擊、內野守備教練，而遭到富邦釋出的投手黃亦志擔任二軍投手助理教練，前富邦外野教練林宗男為守備教練。

中職四隊教練團異動(至12/15)
球隊異動姓名新職務原職務
統一獅轉任莊駿凱二軍助理教練球員
不續聘陳瑞昌N/A二軍投捕教練
中信兄弟轉任林威助一軍總教練二軍總教練
轉任丘昌榮一軍首席教練一軍總教練
轉任林明憲二軍總教練一軍外野守備教練
續聘王建民二軍投手教練二軍投手教練
樂天桃猿   新聘許銘傑一軍投手教練N/A
轉任曾翊誠二軍投手教練一軍投手教練
不續聘席格諾N/A二軍投手教練
離隊鍾承祐N/A二軍外野教練
富邦悍將新聘陳瑞振二軍首席教練N/A
新聘布魯斯二軍投手教練N/A
新聘鍾承祐二軍打擊教練N/A
轉任余文彬二軍總教練二軍投手教練
轉任施金典二軍守備教練二軍總教練
轉任蔡明晉二軍投手教練球員
轉任徐育澄二軍外野教練球隊管理
不續聘沙諾N/A一軍投手教練
不續聘杜西N/A二軍打擊教練
不續聘許峰賓N/A二軍外野教練
味全龍新聘安德魯技術總監N/A
新聘黃亦志二軍投手助理教練N/A
新聘林宗男守備教練N/A
轉任王膺鵬助理捕手教練球員
續聘克拉克客座打擊教練客座打擊教練
續聘高須洋介內野守備教練內野守備教練

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅 中信兄弟 味全龍

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