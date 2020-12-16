富邦U18／廖奕安再見安 新竹市晉8強避開新北藍

新竹市隊贏得驚險，在富邦U18棒球邀請賽預賽靠著廖奕安的再見安打，以3：2擊敗嘉義市隊，達成賽前目標，以分組第一進入八強，避免與新北藍隊提前交手。

打完9局上半，新竹市隊仍以1：2落後，若就此輸球，積分與台南市隊相同，要比較失分率才能決定誰晉級；不過9局下靠著2次保送、1支安打，無人出局攻占滿壘，1出局後盧奕呈觸身球擠回一分，確保晉級資格，廖奕安再敲回超前分，拿下勝利。

新竹市隊以2勝1敗、積分5分拿下C組第一，8強賽對上台中市隊，雲林縣隊被擠到第二要對上穀保家商組成的新北藍隊，總教練黃郁倫表示，賽前就以分組第一為目標，「不想對上新北藍隊」。

這是廖奕安生涯第一次敲再見安打，賽後被隊友團團包圍，受訪時仍難掩興奮，「畢竟目標是分組一，雖然分數已經追平，還是有點緊張，前一次有機會沒把握住，這次想把球打強勁，作為高三生有一股責任感」。

廖奕安指的是7局下兩出局、二三壘有人時吞下三振，廖奕安表示，如果自己有掌握好，局勢不會到9局下才分出勝負。

黃郁倫表示，有告訴打者，投手能夠壓制在2分以內，就要靠打擊幫忙，幸好後面有守住，最後的打席也提醒廖奕安，因為對手佈陣，把球打到外野就有機會。

廖奕安原本打第六棒，因為參賽成員以高一為主，被往前移到第二棒，黃郁倫表示，另一個考量是為木棒聯賽做準備，「多給他一點打席，提升自信心。」高三的廖奕安下一步打算先就讀大學，繼續磨練技巧，「準備好自己，再拚職棒」。