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中職／早就想搶米蘭達 韓職斗山熊觀察已久
中信兄弟雖然在台灣大賽爭冠失利，但季後仍積極與陣中三位洋投洽談合約，然而近日卻傳出米蘭達(Ariel Miranda)已與韓職斗山熊達成協議，雙方已達談約最後階段，根據韓媒「OSEN」報導，雙方確實正在協商當中，也透露米蘭達一直是斗山熊觀察的對象。
日媒「日刊SPORTS」報導，米蘭達擁有多國職棒經驗，不太需要適應期為最大優勢，曾在大聯盟金鶯、水手效力三年，也曾披上兩年日職軟銀鷹戰袍，2020則轉戰中職中信兄弟。
韓媒「NEWS1」也指出，洋將在日職表現不佳就會來到韓職，若韓職也生存不下去則會轉投中職，如此流動下也說明了各國聯盟間的水準。
一位斗山熊球團高層表示，米蘭達過去就是在觀察名單的選手，直球進壘角度好、指叉球也愈來愈進步，長期觀察中職的大聯盟球探對米蘭達也有好評。
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