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中職／富邦換血沒有包袱 老班底反成味全人才庫

聯合新聞網 / Tzuyi
富邦悍將積極換血，釋出球員中有昔日葉君璋的隊友及子弟兵，碰上求才若渴的味全龍隊，自然成為網羅的目標。 聯合報系資料照片
富邦悍將積極換血，釋出球員中有昔日葉君璋的隊友及子弟兵，碰上求才若渴的味全龍隊，自然成為網羅的目標。 聯合報系資料照片

自去年4月頂新集團正式宣布重組味全龍隊後，他們在2021年將如何重返一軍戰場，就成為中職最熱烈的話題之一。在白手起家之時，他們首先買斷富邦悍將球員發展部門主管葉君璋，擔任首任總教練，另找來黃煚隆及張泰山擔任教練，他們三位都曾是昔日龍隊的成員。

空有三位教練仍不足以成軍，葉君璋總教練將補強雷達指向昔日興農牛、義大犀牛及富邦悍將時期的戰友。因為義大及富邦經營的8年中，許多牛隊成員陸續離隊，加上開放高中生選秀，球隊持續換血的情況下，已超過80位球員被釋出或退休，從中找人並不是太困難的事情。

首先聘請牛隊隊友陳志偉擔任內野教練，另外找來犀牛時期的球員郭勝安及張立帆，擔任投手教練，連球隊管理都是三朝元老黃光永。2019年季中選秀會後，為了讓球隊有些有經驗的球員可以提攜新人，所以又網羅多位具有職棒經驗的球員，其中包含林旺衛、吳睿勝、吳宗峻、劉家愷等四位都是前悍將的球員。不只球員，味全的訓練員許周博也曾待過富邦，甚至連啦啦隊，都找來前Fubon Angels成員Amis擔任總教練。

葉君璋組隊後，第一批網羅的教練團，就是昔日義大成員，包含郭勝安、陳志偉及張立帆(右1~右3)等人。 聯合報系資料照片
葉君璋組隊後，第一批網羅的教練團，就是昔日義大成員，包含郭勝安、陳志偉及張立帆(右1~右3)等人。 聯合報系資料照片

2019年味全龍隊從擴編選秀挑走羅華韋，他曾是義大冠軍賽時葉總非常倚重的投手。隨後富邦宣布釋出名單，其中羅嘉仁及林政賢，隨即被味全網羅。另外名單中的張建銘，則是自請不續約及轉任教練，後續轉戰龍隊擔任守備教練。後來情蒐人員林瑋恩自請離隊，成為味全的球員兼教練。另一方面，同是冠軍成員的蕭一傑決定離開王柏融，回台加入龍隊擔任牛棚教練。這已經比當年味全龍隊解散時，興農簽下的龍員更誇張，不含創隊的三人，新的龍隊從啦啦隊、管理、訓練員、球員到教練團，已有16位是義大或富邦的成員。

2020年味全龍隊的補強未停歇，除了擴編選秀帶走陳品捷，戰力外名單中依然是著重在悍將成員。包含網羅林宗男擔任守備教練，他成為除葉君璋及黃煚隆外，龍隊最有經驗的本土職棒教練。再者網羅今年被釋出的石翔宇補強內野陣容，以及葉總在義大及富邦時期的愛將黃亦志，擔任投手助理教練兼復健教練。義大或富邦的成員多達20位，其中教練團就多達9位，比現在富邦悍將教練團還多。

富邦悍將之所以這麼大方，主要在於他們接手冠軍隊義大犀牛後，歷經葉君璋、陳連宏及洪一中，三位都有奪冠經驗的總教練，戰績卻都不如預期，甚至不曾打過台灣大賽。因此他們一直進行換血工作，而且他們並不像黃衫軍有延續傳統的包袱，不需要在意是否需保留興農或義大的色彩。

義大及富邦接手球隊時，都沒有特別在意牛隊傳統，但對葉君璋而言，這裡有許多他的老戰友，是可以運用的人脈。 聯合報系資料照片
義大及富邦接手球隊時，都沒有特別在意牛隊傳統，但對葉君璋而言，這裡有許多他的老戰友，是可以運用的人脈。 聯合報系資料照片

雖然仍有如蔡明晉留在陣中退役，但就如前面所說，老將張建銘自請離隊後，轉投味全龍。這主要原因絕對與葉君璋有關，他比富邦更熟悉昔日興農戰友，現在正處求賢若渴時期，將老戰友納入旗下並不意外。至於義大時期的子弟兵，許多人都是只有葉君璋才有使用說明，網羅他們不但讓他們有機會重生，對球隊戰力同樣有幫助，簽入陣中亦是合理。

球員若是離開待了十幾年的球隊，或許會感到不捨，但張建銘並不算是富邦的主將，他轉投味全並沒有什麼包袱。 聯合報系資料照片
球員若是離開待了十幾年的球隊，或許會感到不捨，但張建銘並不算是富邦的主將，他轉投味全並沒有什麼包袱。 聯合報系資料照片

對於富邦球團而言，洪一中加盟之後，球隊氛圍有明顯改變，因此球隊為他找來昔日桃猿夥伴再次合作並不意外。而興農或義大時期的成員，則是拜葉君璋所賜，多可以另有發展。昔日龍隊助陣興農牛，今日牛隊及後來化身的犀牛、悍將，反而成為味全龍重返中職的人才庫，這應是當年始料未及，不過對職棒而言，人才流動自然是好事一樁，老球迷也可以為他們多多加油！

味全龍 富邦悍將 葉君璋 張泰山 張建銘

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