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中職／當年瘦小的孩子長大了 王維中逼哭資助人
味全龍隊左投王維中從6歲起，就成為世界展望會資助童，與他的資助人張阿姨一直以來只以書信往來，今天兩人終於見面，王維中親自將簽名球送到她的手中，張阿姨看到當年瘦小的孩子，如今已經長大，當場感動落淚。
王維中表示，從小就離家打球，練球過程很辛苦、壓力大，張阿姨總會寫信告訴他堅持夢想、不要放棄，有時收到張阿姨送的禮金，他都會存下來買手套、釘鞋。
王維中今天先在展望會活動上，與張阿姨通電話，也邀請她明年親赴球場，觀看他回台打職棒後的第一場比賽，「一定幫妳留一席重要的貴賓席。」
張阿姨在電話中談到對王維中的印象，從信裡感覺他很獨立、有想法，「發現他是個很努力往上的小孩。」分享會後，王維中更將預備好的簽名球，親自送到張阿姨手中，祝她聖誕快樂。
第一次見面的兩人，給彼此一個大大的擁抱，張阿姨感動落淚道，「當年照片上那個瘦瘦小小、看起來營養不良的孩子，如今長好大了。」兩人一同翻閱過往書信，張阿姨看著簽名球上的簽名，笑說：「你的字都沒變，還是那麼工整。」
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