中職／對朱俊祥有期待 王維中曾激「在二軍浪費時間」

味全龍隊陣中多是年輕小將，今年在二軍磨練整季，28歲的狀元郎、左投王維中一入隊就成學長，自己走過一條沒有多少人走過的棒球路，也因此累積更多經驗值，他樂於與學弟分享、鼓勵他們，也透露隨樂天桃猿隊練球期間，對朱俊祥的期待很深。

王維中的職棒生涯曲折，從一赴美就進行TJ韌帶置換手術開始，曾因規則5選秀直升大聯盟，也曾赴南韓職棒打拚一年，累積了許多別人沒經歷過的體驗。

「在我的棒球路上，我是比較幸運，有很多人跟我分享道理，自己很幸運可以早點聽到、明白這些東西。」王維中提到，現在在味全龍隊上，他也常鼓勵年輕投手，「不要因為今年剛進來，就覺得自己還要再待2、3年再上去才是正常的，當然是越早上去越好。」

王維中表示，自己的個性喜歡教人，來到新球隊，也覺得很開心，「有很多東西可以和他們分享，看到他們做到，也覺得滿有成就感。」

王維中的哥哥王躍霖效力樂天桃猿隊，他也因此曾在春訓期間隨猿隊練球，結識不少猿隊球員，「印象比較深的是朱俊祥，他和王溢正同期進來，王溢正已經在上面（一軍）8年。」

他透露，曾以激將法鼓勵朱俊祥，「這聯盟丟到150的沒幾個，我覺得你在二軍比較浪費時間，後來看到他重返一軍，我也覺得很感動。」