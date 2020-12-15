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中職／呂彥青下一步觀望中 王維中太認真給建言嚇到他

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手王維中。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手王維中。記者陳宛晶／攝影

王維中以28歲的年紀投入中職，已讓不少味全龍隊的小學弟爆料，感覺他的心智年齡和大家差不多，王維中倒是分享自己也有很正經的時候，像是昨天訓練時遇到呂彥青，很認真與他分享對未來路的建議，讓呂彥青驚呆，「他說，突然對我這麼正經，我很不習慣。」

呂彥青球季結束後，未獲阪神虎隊續約，目前仍希望尋求留在日職的機會，昨天王維中自主訓練時遇到他，聊到明年計畫，王維中也向他分享自己的經驗。

「我有問他要回台灣打球嗎？我說有時候，早點做決定也是好的，不然很容易浪費時間。」王維中強調，並沒有鼓勵呂彥青返台打球，重點還是他自己的決定，「畢竟能待在國外打球就是成就感，多一天是一天。」

王維中表示，呂彥青當時在旁邊聽，一臉震驚，眼神從沒離開過自己，「他就對著我笑，他說突然對我這麼正經，我很不習慣。」王維中有點無奈，「我就想，我平常是有多麼不正經。」

呂彥青的下一步仍有待觀望，另一名旅日左投陳冠宇則是已經確定投入中職選秀，王維中被問到要給陳冠宇的建議，笑說自己也是個剛回台灣的新人，但他認為日本教育注重自律，且棒球其實在各地都相差不多，「在國外，要適應語言、文化，他都可以適應國外的生活了，回到台灣打球，一定也可以適應很快。」

王維中 呂彥青 陳冠宇

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