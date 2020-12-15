中職／好想自己打 王維中：我打擊率不差

王維中去年在季中選秀被味全龍隊以狀元籤挑選，明年球季將迎接他在中職的初登板，他透露對打擊有期待，「回台灣都好想當打者，好想自己打。」甚至希望第一場出賽，不要有指定打擊。

王維中今年沒有任何正式出賽，加入龍隊後，在秋訓出賽2場，合計投3局，幾乎是空白了一整年，明年馬上要迎接在中職的完整球季，也還有課題亟待適應，就是新的比賽用球。

王維中表示，在秋訓的第一場出賽，就是使用明年的比賽用球，「縫線比較粗，自己是覺得滿不習慣，還要多加適應。」上次拿到縫線這麼粗的球是何時？他笑說：「應該是球迷拿給我簽名的球吧！」

今年空白一年，王維中坦言：「我覺得對我來說是有差，整年沒有比賽，手的強度好像只有平常傳接球那樣，明年可能還是要比較小心。」他今年盡量維持高強度訓練，面對明年賽季的挑戰。

龍隊明年升上一軍舞台，球季首戰將在3月14日在台南球場出戰統一獅隊，主場首戰則是3月26日在天母球場登場。

王維中即將迎接在中職的第一場出賽，他笑說：「第一場，我是希望不要DH。」他表示，自己在2A、3A都有打擊，打擊率滿高的，只差沒有盜壘，「我在2A時，打擊教練是葛雷諾，有時候會限制其他投手上去不能揮棒、怕他們受傷，揮一顆要罰50塊，但他就很放心讓我自己打，我滿喜歡打擊的。」