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中職／14年資助情緣 王維中邀張阿姨來看他的比賽

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王維中。記者陳宛晶／攝影
王維中。記者陳宛晶／攝影

前旅美球星、目前效力味全龍隊的左投王維中，今天出席世界展望會舉辦的分享會，王維中現場連線資助他長達6年、一路鼓勵他的張阿姨，第一次聽到資助人的聲音，王維中笑說：「有初戀的感覺」，也當場邀約張阿姨，明年球季來看他的第一場中職比賽。

王維中因父母離異，兄弟由媽媽扶養長大，生活負擔較大，王維中6歲時成為台灣世界展望會資助童，也在助學金的支持下能安心上學、打球。

王維中求學階段前往高雄打球，每到節日都會收到資助人張阿姨的問候、禮金，關心他累不累、心情如何，讓他特別溫暖，多年來兩人雖未曾見面，書信來往卻不曾間斷。

被問到以前寫給資助人的信，王維中說：「我比較有印象的是前面六個字（親愛的資助人）。」他笑說，小時候不喜歡讀書、也很懶得寫字，但有時在練球時，剛好社工來，他都很開心，「這樣我就不用練球了，會故意寫很慢。」

2011年，王維中與海盜隊簽約，隨即在體檢中發現手肘受傷，開刀後展開積極治療復健，張阿姨也相當掛念他的復健情形、為他打氣。赴美發展前，王維中親筆寫下感謝道別信，期許自己帶著資助人的鼓勵邁向新里程，也為長達14年的資助情緣畫下句點。

王維中透露，張阿姨曾鼓勵自己，雖然打球很辛苦，但不要放棄，他在去美國前，寫了最後一封信與張阿姨告別，「跟他說我要出國了，因為我受到球探的青睞，很謝謝她的幫助，有個人默默在支持自己。」

現場安排王維中與張阿姨通電話，這也是王維中第一次聽到她的聲音，「第一次聽到，初戀的感覺。」他當場邀約張阿姨來看他的比賽，若想來看球，隨時都可以跟他說，「每場都讓妳來。」兩人今晚也將在世界展望會的安排下碰面。

王維中 海盜 中職

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