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富邦U18／休息時間都在特打 王文揚生涯首繳單場4安

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王文揚單場4安打，苗栗縣以6：4擊敗新北白隊。圖／大會提供
王文揚單場4安打，苗栗縣以6：4擊敗新北白隊。圖／大會提供

富邦U18棒球邀請賽今天進行第三天預賽，新北白隊動用5名投手，仍未能搶下這一勝，苗栗縣隊在第八局的判決吃虧後，反倒士氣大振，以連續2支安打送回超前分，終場以6：4擊敗新北白，扛第一棒的王文揚繳出生涯第一場單場4安打的比賽。

新北白以鶯歌工商為班底，加上4名秀峰高中、1名崇義高中球員，面對由育民工家組成的苗栗縣，兩隊上演激戰，雙方各敲12支安打，攻勢你來我往。

兩隊打完前七局還是4：4平手，第八局苗栗縣在一、三壘有人時，李毓勤執行打帶跑揮空，被判妨礙守備，已經起跑的王文揚在壘包間出局，反倒激起團隊士氣，許文進先以內野安打送回超前分，張博松補上三壘打、再追加分數。

王文揚坦言第八局的關鍵判決時有情緒，「因為比賽很僵持，隨隨便便就死兩個，很無奈。」

第八局成為雙方勝敗分水嶺，苗栗縣在判決不利下打回超前分，教練周森毅指出，「整場比賽，我覺得判決都對我們這邊不利，選手很悶，一直在抱怨好球帶很大、不好揮擊，也是想借用這樣的氣勢去振奮我們選手。」

王文揚單場5打席全數上壘、敲出4安打，這是他生涯首度單場4安，周森毅指出，他一直都是苦練型的選手，高一、高二打擊不算好，但憑著苦練開竅，「他打的量很多，休息時間都在自己特打，高三實力就呈現出來。」

周森毅透露，王文揚直到國中都還是跑龍套型的選手，高中去別的學校落選，才因此來到育民工家，游擊守備雖不華麗，但因為練習認真，基本都能做好，「他不是那種花俏型的游擊手，但很多基礎練習，把他的底子打好。」

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