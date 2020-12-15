中職／兄弟簽回三冠王德保拉 王建民也確認回鍋

中信兄弟球團今天宣布，已與教練王建民及洋投德保拉（José DePaula）續約，兩人將繼續為兄弟效力，為兄弟一、二軍建構完整投手戰力。

王建民認同兄弟農場養成制度，今年的執教表現也有目共睹，季初來台先於二軍出賽的羅傑斯（Esmil Rogers），也特別提到王建民對他的幫助，讓羅傑斯下半季在一軍的表現脫胎換骨。

王建民明年將續任兄弟二軍投手教練，與副領隊兼任農場主管的彭政閔、一軍總教練林威助及二軍總教練林明憲攜手，繼續深耕中信兄弟農場，厚實球隊農場投⼿戰⼒。

王建民明年將續任兄弟二軍投手教練。 聯合報系資料照

今年囊括投手三冠王、年度MVP的德保拉，展現實力又時常帶著靦腆笑容，被球迷稱為「快樂保拉」，今年的遺憾也是沒能和球迷、隊友共享最高榮耀，德保拉離台時特別戴上國旗口罩與球迷相約有機會明年見，如今也沒有食言。

德保拉表示，「很高興明年可以繼續回到台灣為中信兄弟效力，也會盡全力協助球隊爭冠。」

洋將部份，除了德保拉與提前續約的萊福力，與原有洋將也洽談新合約中，同時也有新洋將名單正在討論，將陸續對外公布。