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【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

中職／堪稱爆料大神 「鄉長」陳禹勳兩度發文皆成真

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿隊終結者陳禹勳兩度發文預告隊友將離隊都成真，堪稱爆料大神。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊終結者陳禹勳兩度發文預告隊友將離隊都成真，堪稱爆料大神。 聯合報系資料照

社群媒體上相當活躍的樂天桃猿終結者「鄉長」陳禹勳昨(14日)晚再度PO文，貼出一張時任Lamigo總教練的洪一中搭著鍾承祐肩膀的照片，被網友認為此舉是在暗示鍾承祐可能將重回洪一中懷抱，而富邦悍將隨後也證實鍾承祐將擔任二軍打擊教練，而先前陳禹勳就曾搶先爆料前隊友劉時豪，將會在擴編選秀被味全龍挑走，兩度發文點名雙雙成真。

陳禹勳昨晚在臉書貼出洪一中搭著鍾承祐肩膀的照片，並寫下：「鍾ㄟ，中日快樂。」，再度引發球迷猜測鍾承祐是否被挖角至富邦，而今日富邦也公布人事異動，證實鍾承祐將擔任二軍打擊教練。

在不久前的擴編選秀前夕，陳禹勳就曾發文向隊友道別，而與郭俊麟之間留言互動中，讓網友猜測劉時豪將披上龍袍，最後也一語成讖。

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