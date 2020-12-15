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富邦U18／「何紀賢二世」何宇翔 投手初登板就拿勝投

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
何宇翔的父親為前職棒投手何紀賢。記者陳宛晶／攝影
何宇翔的父親為前職棒投手何紀賢。記者陳宛晶／攝影

由育民工家組成的苗栗縣隊，今天在富邦U18棒球邀請賽以6：4擊敗地主新北白隊，勝投由後援5局無失分的何宇翔拿下，他是前職棒左投何紀賢的二兒子，賽後隊友狂喊他「何紀賢二世」，教練周森毅指出，「他的技術不像爸爸那麼優秀，但天份好，未來性看好。」

何宇翔高一、高二未練投，直到升上三年級後，才在爸爸的首肯下、教練的安排下開始練投，今天是他首度以投手身分出賽，後援5局共用79球，被敲3安打、無失分，有3次三振、3次四壞保送，苗栗縣在第8局攻下2分超前，也讓何宇翔的投手初登板就拿下勝投。

周森毅指出，何宇翔有膽試、協調性也好，「一直有在注意他的狀況，讓他高三來練投，今天是第一次出賽，投得還算不錯，雖然速度不快，但是控球、變化球都不錯。」

何宇翔來自興穀國小、二重國中，今天遭遇新北白，隊上有不少他過去的隊友，賽前就跟教練表達想出賽，也果然在此役演出好投，周森毅透露，「他這場之前就說很想上去丟，對面有很多他認識的隊友，剛好也有把握住機會。」

身為名將之後，何宇翔在隊上有「何紀賢二世」封號，周森毅也很看好他作為投手的天份，認為有發展性。

高三才開始練投，何宇翔透露是爸爸的想法，但他也不知道原因，爸爸曾指導過他用下盤投球。至於老爸的招牌變速球，何宇翔自認對現階段的自己難度還太高，「爸爸還沒教，有找影片看過，但還沒問他，他說要學要自己去問他，我覺得那顆很難丟。」

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