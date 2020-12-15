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日職／前巨人球員甘苦心聲 憂梶谷步上陽岱鋼後塵

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒「週刊新潮」也報導，年齡已過巔峰期的梶谷可能將步上陽岱鋼後塵，成為另一個補強失敗案例。 報系資料照
日媒「週刊新潮」也報導，年齡已過巔峰期的梶谷可能將步上陽岱鋼後塵，成為另一個補強失敗案例。 報系資料照

日前讀賣巨人以4年8億日圓從橫濱DeNA挖角外野手梶谷隆幸，讓巨人球迷想起四年前加入巨人軍的陽岱鋼，而日媒「週刊新潮」也報導，年齡已過巔峰期的梶谷可能將步上陽岱鋼後塵，成為另一個補強失敗案例。

週刊新潮日前邀請前巨人球員廣澤克實來說明轉戰巨人的經驗，首先廣澤表示身在充滿傳統的巨人陣中，梶谷的招牌八字鬍在球隊是不被允許的，與自由奔放的DeNA文化大不相同。

「為保守的巨人效力，你的球衣必須要穿得整齊，長島茂雄前輩和王貞治前輩建立了傳統，球員們必須極力遵守，一開始我也對這種文化差異感到困惑，因為我也是從充滿自由氛圍的養樂多加入巨人的，有些時候這種差異甚至會影響我在場上表現。」

廣澤提到，擁有數一數二鐵粉的巨人球團，球員一舉一動都會被放大檢視：「想像一下巨人和DeNA的比賽，如果還在DeNA的梶谷在兩出局滿壘情況下被三振，球迷與報章雜誌會大力讚揚巨人投手，若是巨人的梶谷在同樣情形下被三振，將會招致輿論批評，巨人球員時常備受關注，壓力非常大。」

廣澤也說，巨人球迷相當不喜歡球員被三振或失誤後板著臉，或在板凳發脾氣，他也提醒梶谷犯錯時行為舉止得要注意。

陽岱鋼被視為巨人補強的失敗案例，廣澤最後也語出驚人表示，在巨人有穩定發揮的丸加浩也沒有達到巨人期望：「丸的確帶來許多貢獻，今年打出27轟，不過2018年在廣島可是有39轟的紀錄，今年繳出2成84打擊率，但在2014年打擊率可是超過3成，丸在廣島時代可是令對手畏懼的明星強打者。」

廣島

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