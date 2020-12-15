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中職／悍將二軍教練團補強 延攬鍾承祐、布魯斯

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將延攬鍾承祐擔任二軍打擊教練；前洋投布魯斯（Bruce Billings）則回鍋擔任二軍投手教練。 聯合報系資料照
悍將延攬鍾承祐擔任二軍打擊教練；前洋投布魯斯（Bruce Billings）則回鍋擔任二軍投手教練。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天公布第二波教練團人事調整，延攬鍾承祐擔任二軍打擊教練，前洋投布魯斯（Bruce Billings）擔任二軍投手教練，未來將協助二軍總教練余文彬、首席教練陳瑞振，共同建立更完善的農場訓練系統，培養更多的一軍戰力。

悍將隊領隊蔡承儒表示，鍾承祐在球員時期是打、跑、守三拍子兼具的好手，曾以全面的打擊技巧與觀念寫下最年輕完全打擊的紀錄，個人打擊實力無庸置疑，去年在轉任教練後，也幫助不少球員成長，是一位很適合擔任教練的人選，希望來到富邦後，能持續將個人在打擊上的觀念與建議經驗帶給二軍選手，幫助更多年輕球員。

布魯斯於2016年來台獻技，效力統一獅隊2季、悍將隊1季，2018年底卸下球員身分，返美加入費城人隊小聯盟擔任投手養成教練，今天正式回歸悍將擔任二軍外籍投手教練，將與蔡明晋一起訓練年輕投手。

蔡承儒表示，「布魯斯過往在選手時期即樂於和年輕球員分享經驗，對於各類型的投手也會有不同的建議，甚至即使語言不通，也會用製圖的方式幫助年輕球員了解吸收，並且經常鼓勵隊友，是一位想法很正向的選手。」

布魯斯 蔡承儒 鍾承祐

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