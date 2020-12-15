日職／未實戰第一指名兩新秀 羅德練怪物、巨人養傷兵

日職的談薪階段正在進行，整季成績是評斷的最大基準，除了站穩一軍的球員之外，去年季後選秀會上被選進的新人，經過一年的時間，表現如何也多少會被拿出來檢視，尤其是各隊的第一指名。

去年各隊第一指名12人中，有8人是投手，3人是內野手，1人是外野手，其中有7人是高中畢業生，而新人年就曾上過一軍的有8人，包括廣島的森下暢仁、中日的石川昂彌、DeNA的森敬斗、養樂多的奥川恭伸、西武的宮川哲、樂天的小深田大翔、火腿的河野竜生以及歐力士的宮城大彌。

畢業於明治大學的森下，是今年表現最優異的第一指名新人，從球季開始就固定在先發輪值內，整季總共先發18場，有14場優質先發，不但拿到球隊最多的10勝(3敗)，防禦率也是最低的1.91，在央聯個人排行榜上，防禦率、勝率都是第2，勝投第5、三振第3；森下曾在大學2年級的時候就入選過日本國家隊，去年在選秀會上被廣島單獨指名選進，被評估是會有不錯成績的即戰力新秀，沒想到第一年就投出鬼神般的成績，完全不輸給大前輩大野雄大及菅野智之兩人，成功補起了廣島先發輪值的大洞，新人王已是囊中之物，季後年薪也從原本的1600萬漲到超過2.5倍的4300萬日幣。

森下暢仁是2017年世大運金牌戰勝利投手，率領日本以10：0完封美國，在去年選秀會上被廣島以單獨第一指名選進。 擷圖自廣島鯉魚官方網站

西武的宮川及火腿的河野都是球隊在第一次抽籤沒抽到後，第二次抽籤抽到的外一指。宮川在去年被稱為社會人第一右投，新人年就獲得許多上場機會，今年在一軍以中繼為主，出賽多達49場，在隊上僅次於平良海馬，也是聯盟第9多，交出2勝1敗15個中繼點，防禦率3.83的成績，整體表現還不錯，在先發投手戰力薄弱的西武，他的加入有效地抒解了牛棚投手的一些負擔，不過這麼辛苦，季後談約卻只加薪了700萬，來到2300萬日幣而已；河野今年則是先發了12場，算是隊上的第6號先發，投出3勝5敗，防禦率雖是偏高的5.07，但在火腿明年可能少掉幾名主力先發的狀況下，來季應有更多出賽機會，季後也被小加了250萬，明年年薪為1750萬日幣。

野手部分出賽最多的是樂天的小深田，小深田去年底曾代表社會人來台打冬盟，二壘及游擊都可以守的他，從7月起逐漸站穩先發位置，新人年就出賽112場，不但達到規定打席數，安打數也破百，打擊率更是從7月的不到2成，提升至球季結束時的2成88，隊上僅次於鈴木大地，在聯盟則排第6，同時也有17次盜壘，是洋聯新人王的有力候補，季後加薪超過1倍，來到3300萬日幣。

這4名大社的第一指名都是今年在一軍有較大貢獻的新人，另一名大社新人軟銀的佐藤直樹，雖然熱身賽打得不錯，但軟銀外野人才太多，新人年並沒有辦法上一軍，他在二軍盜壘多達20次，是聯盟盜壘王，但打擊率不算太好，季後被小減100萬日幣。

其他如中日的石川、DeNA的森、歐力士的宮城這幾名高中畢業生，雖然新人年有機會上一軍出賽，都打出過生涯首安或拿下首勝，不過畢竟出賽場次太少，薪資變動不大，先發3場拿到1勝1敗3.94防禦率的宮城，小加100萬來到870萬、出賽8場打擊率2成5的森維持1000萬、中日的石川出賽比森還多，14場下來打擊率2成22，首打點也出爐，卻仍被減薪225萬，來到1275萬日幣。

與石川去年同時在第一輪有3支球隊指名的奧川，在季賽的最後一場比賽獲得先發機會，投球內容雖然慘烈，不過在新人年也留下了一軍出賽紀錄，他在二軍則是出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率是優異的1.83；阪神的西純矢今年在一軍並沒有出賽，在二軍則出賽11場，有4勝3敗4.00防禦率的成績，兩人都維持在1600萬及1200萬日幣的年薪。

極速163公里的「令和怪物」佐佐木朗希，從季前到現在仍是日職一大焦點，至於他首次的實戰出賽，也是從春訓到球季結束都還沒有實現，在羅德球團的刻意保護下，他整季連二軍都沒有出賽過，更不用說上一軍了，萬眾矚目的生涯首登板，要等到來季春訓才有可能了，不過他這一年都在一軍隨隊，相信也吸收了許多經驗，也算是一種不同的養成方法，就好好期待佐佐木明年的表現吧。

最扯的是巨人的第一指名堀田賢慎，堀田是巨人經過二次抽籤沒抽到後的外外一指，他與佐佐木一樣，一、二軍都沒有出賽紀錄，但他卻是選進來沒多久，就在今年1月右肘發炎，4月動了右肘的韌帶重建(TJ)手術，預計需要1年到15個月的時間才能回歸實戰，季後與17年的第一指名鍬原拓也一起被改簽育成球員合約，年薪剩下630萬日幣，上一軍更是遙遙無期，是去年最失敗的第一指名，不過巨人似乎也沒有很重視新人養成這塊，反正只要季後砸錢補自由球員就好了。