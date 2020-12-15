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2020少棒優質左投多 劉任右、范博超最被看好

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
龜山國小劉任右小五就入選U12國手，無疑是今年少棒最佳左投。 王婉玲／攝影
龜山國小劉任右小五就入選U12國手，無疑是今年少棒最佳左投。 王婉玲／攝影

「不能說今年少棒左投多，而是品質好的左投比較多，大家才會注意到」，中平國小總教練李國強說到，包括桃園盃、金龍盃、台彩威力盃幾個上學期大盃賽都可在冠軍戰看見左投爭鋒，而哪些選手又是最被看好的明日之星呢？

U12國手劉任右是被最多少棒教練點名的好手，自小三就加入龜山國小棒球隊，擁有不錯的體格，協調性好，最快球速上看110公里，投球剛猛有霸氣，因此小五就被選為U12國手，實力無庸置疑。

忠孝國小總教練賴朝榮說，劉任右的條件很好，協調性完美，霸氣十足，「在巨人盃時看到他投球，這已經有國中生的實力」，而龜山國小總教練李政達指出，劉任右的心智比起同年級的小朋友成熟，擁有聯賽、選拔賽等大賽經驗更是最不可取代的，今年龜山只要打進冠軍戰，幾乎都由他先發，就是要借重其經驗。

仁善國小范博超同樣頗有架式，中平國小總教練李國強指出，他投球啟動、蓄勢、發力三個動作都相當突出，尤其是重心能留住，非常不容易。賴朝榮則說，曾在重光盃時觀察范博超投球，穩定度好，「差別在他的身材較小隻，未來還要再觀察。」李政達認為，范博超身材較嬌小，但協調性、爆發力好，「超過他體格的表現」，而瞬間出手快速則是天生俱來，得來不易。

仁善國小范博超雖然身材略顯嬌小，但他出手快、協調性好。 王婉玲／攝影
仁善國小范博超雖然身材略顯嬌小，但他出手快、協調性好。 王婉玲／攝影

至於在台彩威力盃冠軍戰一夫當關的鄭右宏也被期待未來性，與兩年前U12國手林丞宥同樣來自忠孝國小，賴朝榮表示，鄭右宏的球會跑，比較靈活，球速平均，但個性不穩定影響表現，跟林丞宥屬於不同類型的左投。

忠孝國小鄭右宏在台彩威力盃曾演出完投勝，令人印象深刻。 王婉玲／攝影
忠孝國小鄭右宏在台彩威力盃曾演出完投勝，令人印象深刻。 王婉玲／攝影

而福林國小高施諠、立人國小楊辰浩也被點名，李政達認為高施諠可以培養，「他身材、球速不錯，較晚練投，就像一塊璞玉，加以訓練的話也有機會，未必在少棒階段就要下定論。」

福林國小高施諠被點名若能好好培養，未來也很有機會。 王婉玲／攝影
福林國小高施諠被點名若能好好培養，未來也很有機會。 王婉玲／攝影

「好的左投可遇不可求」，李政達提到，左打可以訓練，但左投通常是天生，每年能有多少左投加入球隊無法預料，「左投通常協調性都不差，球隊如果有一個左投就很好用，能減輕捕手守備負擔，下戰術也能更靈活，而左投的發展也會比較順暢，畢竟在棒球界是少數。」

李政達說，執教30年以來，子弟兵江柏青可以說是出色左投的代表，「他球速不特別快，但協調好，才能打到職棒」，至於任教33年的賴朝榮則指出，林威助(中山國中)、李昱鴻(忠孝國小)是子弟兵中最佳左投代表。

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