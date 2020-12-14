富邦U18／穀保左右護法 林昱珉曝兩人出賽表現會傳染

穀保家商的「左右護法」林昱珉、潘文輝，同場出賽時，投球內容會「傳染」，林昱珉自曝兩人同場出賽時，表現通常都會一起好或一起壞，只要誰先上，都會先「酸」對方要投好一點。

由穀保家商組成的新北藍隊，今天在富邦U18棒球邀請賽遭遇苦戰，打完前五局還以1：3落後台中市隊，新北藍從第六局、兩人出局起，陸續推出潘文輝和林昱珉，共同把關最後4.2局，沒被敲出任何安打。

林昱珉最後2局面對6名打者，連飆6K，他在黑豹旗結束後，只投了一次牛棚，今天重返實戰，他說最重要的是修正動作、控制球的位置，沒有三振打者的想法。

林昱珉此役最快球速147公里，談到正站在他身後的潘文輝，今天出現152公里，淡淡說：「他今天沒有很快啊！」林昱珉笑說，想盡可能拉近與潘文輝的球速距離，「但現在還看不到車尾燈。」

林昱珉透露與潘文輝之間的出賽有「繫絆」，「我們兩個有個共通點，同一場比賽出賽的話，我們的表現會一起好、一起壞。」兩人平常就常聊起這件事，林昱珉說：「我們會互酸，誰丟前面，就會跟對方說你今天丟好一點啦！」

剛落幕的黑豹旗留下亞軍遺憾，林昱珉更想用另一座冠軍補回，今天看球隊前半段處於落後，也看得很著急，「自己在旁邊看，都覺得學弟想太多。」他表示，富邦U18是上學期的最後一個盃賽，也是為之後的木棒聯賽調整，「一定是要打冠軍，而且打冠軍的內容要漂亮。」