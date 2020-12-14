富邦U18／潘文輝、林昱珉收尾 新北藍逆轉勝台中市

尋求富邦U18棒球邀請賽3連霸的新北藍隊，今天差點就在預賽第二天吞敗，打完前5局還以1：3落後台中市隊，陸續推出潘文輝、林昱珉「左右」護法登板壓陣，新北藍終場以6：3逆轉擊敗台中市，潘文輝投2.1局無失分、拿下勝投，林昱珉則是負責第8、9局，霸氣連飆6K。

由新北市作東的富邦U18，前兩屆冠軍都是由穀保家商組成的新北藍，今年為尋求3連霸而來，今天在預賽第二戰由沈家羲先發，開賽就呈現不穩，二局下先讓陳廷睿敲出追平安打，暴投奉送超前分，張皓崴再敲安打、帶有1分打點。

打完前五局，新北藍還以1：3落後，比賽打得辛苦，總教練周宗志指出，前五局有兩名一年級球員看錯暗號，加上被攻下3分的第二局，投捕各發生一次失誤，是比較可惜之處，「不然沈家羲今天的狀況不錯，有機會投到5局。」

沈家羲投2.1局失3分（無責失）退場，馮皓、潘文輝、林昱珉陸續登板都繳出好投，新北藍也在六局攻下3分逆轉戰局。

潘文輝在第五局、兩人出局時登板，面臨一、三壘有人危機，以外野飛球出局守住危機，最終投2.1局無失分；林昱珉則負責最後2局，連續賞出6K，不給台中市任何反撲機會。

守住失分危機，沒讓分數差距繼續擴大，潘文輝說：「登板時也沒特別想什麼，就是專心對付跑者，給捕手處理跑者就好。」他自評今天表現，認為準度還不夠。

新北藍辛苦逆轉贏球，周宗志表示，「3到5局完全沒攻勢、被壓著打，那時提醒選手不要急，把自己本分做好、好球帶顧好。」他指出，面對台中市先發投手施博翔，選手幾乎都打他的偏高壞球，「他的球速不快，但直球尾勁不錯，球員看到高的就想打，沒把好球帶顧好。」