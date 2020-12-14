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中職／自首位由球員補償轉隊 楊瑞承：這就是職業棒球

中央社 / 台北14日電
楊瑞承。報系資料照
楊瑞承。報系資料照

中職投手賴鴻誠季後成功從富邦悍將隊轉至桃猿隊，悍將今天確定補償方式，挑走桃猿內野手楊瑞承；楊瑞承說，成為首名因自由球員補償轉隊的球員，心情平靜，「這就是職業棒球」。

投手賴鴻誠季後行使自由球員權利，月初確定成功轉隊，悍將今天確定補償方式，選走樂天桃猿隊25人保護名單外的內野手楊瑞承。悍將領隊蔡承儒表示，球隊看重楊瑞承長打火力，希望楊瑞承的加入可以讓內野火力升級。

楊瑞承透過臉書粉絲團表達感謝，謝謝Lamigo球團（樂天桃猿隊前身）在2019年季中指名，讓他踏入夢寐以求的職棒殿堂，「給我這個大齡選手機會與栽培，才能有今天的表現」。

楊瑞承也感謝悍將球團的青睞，成為首位因為自由球員補償轉隊的球員，心情很平靜，「想了一下或許這就是職業棒球，國外轉隊為新東家效力很平常，球迷也習以為常」。他也提到中職在改變，球團在進步，「身上穿的只是制服，為球隊效力的目標不變」。

悍將選擇楊瑞承，也將獲得新台幣234萬元轉隊費，根據聯盟規定，自聯盟公告日起，該選手的契約關係轉移至富邦悍將球團，所有補償按規定應於12月4日起6週內、即民國110年1月15日前完成。

樂天桃猿 自由球員 賴鴻誠

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