快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／楊瑞承生涯3轟都打悍將 林晨樺兩次當苦主

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
楊瑞承對富邦打出全壘打。 報系資料照
楊瑞承對富邦打出全壘打。 報系資料照

富邦悍將隊在自由市場上失去左投賴鴻誠，挑選的補償方案出爐，確認選用「人+錢」，悍將隊挑選楊瑞承，總教練洪一中看中他的火力，點出「他對我們打了3發全壘打」，楊瑞承一軍生涯3轟，其中2轟苦主是林晨樺

悍將隊可選的補償方案為選手年薪的125%，或者25人保護名單外的1名球員加選手年薪75%，最終確定選擇後者，猿隊將送出楊瑞承及234萬轉隊費。

楊瑞承本季共在一軍出賽21場，55打數敲出19安打、3發全壘打，3轟都出現在桃園，分別是7月15日、7月19日、10月11日，生涯首轟苦主為洋投伍鐸，接下來2轟都是林晨樺遭殃。

悍將隊挑選楊瑞承，洪一中指出這是球團開會後的共識，相中他的年紀不算大，也有攻擊能力，對悍將隊打了3發全壘打。

27歲的楊瑞承，為猿隊2019年選秀第七指名，守備位置為一壘和三壘，2019年也曾在一軍守過1場二壘。

林晨樺 洪一中

延伸閱讀

中職／悍將補償方案選「人+錢」 相中楊瑞承砲火

中職／賴鴻誠轉戰樂天 傳出第一年月薪38萬

中職／拿勝投王後陷低潮 林晨樺分享走過挫敗的經驗

中職／向桃猿投「誠」 賴鴻誠解釋原因

相關新聞

中職／悍將補償方案選「人+錢」 相中楊瑞承砲火

左投賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，富邦悍將隊挑選的補償方案出爐，史上頭一遭啟用「人+錢」，悍將隊挑選楊瑞承，相中他的擊球爆發力，...

體育署紓困執行率不高 民進黨立委砲轟

教育部體育署補助高級中等學校體育班作業要點，包括課業輔導費，但8千萬元的預算，僅有80校申請，金額不到3千萬，執行率僅3...

中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

今年球季結束各隊釋出球員名單，不乏只打1、2年就買單者，讓人見識到職棒的現實面，沒有三兩三，還真的不要上梁山。 好比說191公分高的右投劉劭威，去年8月加盟中信兄弟，今年12月就被釋出，沒上過一

日職／高風險賭博式補強 巨人更難成洋聯對手

讀賣巨人隊在這個季後的補強並不順利。日本媒體報導，今年在KBO打擊率高達3成49、47轟、135分打點的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），以及台灣左投陳偉殷都是巨人隊想要網羅的對象，但雙雙敗給世

日職／48歲挑戰回歸無望不後悔 新庄剛志發文感謝球迷

日職上周舉辦戰力外測試，48歲的新庄剛志經過6日仍無收到球隊報價，他在私人IG上感性Po文，表達對支持者的感謝。 在 Instagram 查看這則貼文 新庄

中職／楊瑞承生涯3轟都打悍將 林晨樺兩次當苦主

富邦悍將隊在自由市場上失去左投賴鴻誠，挑選的補償方案出爐，確認選用「人+錢」，悍將隊挑選楊瑞承，總教練洪一中看中他的火力...

富邦U18／會打球又功課好 李錫軒球齡2年半敲首轟

富邦U18棒球邀請賽今天進行第二天預賽，彰化縣隊以10：3擊敗宜蘭縣隊，球齡不滿3年的李錫軒，第3局敲出兩分砲，喜迎他的...

日職／陳偉殷又有神隊友相助 央聯救援王續約阪神薪資漲4倍

阪神將本季救援王蘇亞雷斯（Robert Suarez）帶回，以2年7億200萬日圓續約，相較去年年薪8000萬有4倍以上的漲幅。 蘇亞雷斯本季3勝1敗8中繼25救援，拿下央聯救援王，原本他有意在

富邦U18／大郭指導下盤 田楊昇樺5.2局飆9K

富邦U18棒球邀請賽今天進行第二天賽程，田楊昇樺在黑豹旗後才轉向偏重投手訓練，今天開賽連續解決14人次，最終繳出5.2局...

富邦U18／王者新北藍 血洗宜蘭隊

富邦U18棒球邀請賽昨天開打，新北藍隊尋求3連霸，首日在預賽遭遇宜蘭縣隊，高一的林佳緯先發5局無失分，幫助球隊以20：0...

中職／王維中很歪 與劉基鴻零距離

味全龍隊今年只能打二軍比賽，明年在一軍的紀念性首場賽事，有望在3月14日、台南球場一起「開箱」劉基鴻、王維中兩位狀元郎。...

富邦U18／林佳緯想當投手大於野手 好投助新北藍開紅盤

富邦U18棒球邀請賽今天開打，新北藍隊尋求3連霸，首日在預賽遭遇宜蘭縣隊，高一的林佳緯先發5局無失分，幫助球隊以20：0...

熱門新聞

中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

SBL／封殺P聯盟 球團委員會設叛將禁賽3年條款

NBA／杜蘭特厄文復出首連線 籃網驚險力克少雙星巫師

NBA／詹皇戴維斯續掛免戰牌 湖人小將殺出再挫快艇

NBA／單手一把抓下強傳球 雷納德賽前練投影片遭熱議

NBA／拉文飆分率公牛雪恥火箭 沃爾持續復出強勢表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。