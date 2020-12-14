中職／楊瑞承生涯3轟都打悍將 林晨樺兩次當苦主

富邦悍將隊在自由市場上失去左投賴鴻誠，挑選的補償方案出爐，確認選用「人+錢」，悍將隊挑選楊瑞承，總教練洪一中看中他的火力，點出「他對我們打了3發全壘打」，楊瑞承一軍生涯3轟，其中2轟苦主是林晨樺。

悍將隊可選的補償方案為選手年薪的125%，或者25人保護名單外的1名球員加選手年薪75%，最終確定選擇後者，猿隊將送出楊瑞承及234萬轉隊費。

楊瑞承本季共在一軍出賽21場，55打數敲出19安打、3發全壘打，3轟都出現在桃園，分別是7月15日、7月19日、10月11日，生涯首轟苦主為洋投伍鐸，接下來2轟都是林晨樺遭殃。

悍將隊挑選楊瑞承，洪一中指出這是球團開會後的共識，相中他的年紀不算大，也有攻擊能力，對悍將隊打了3發全壘打。

27歲的楊瑞承，為猿隊2019年選秀第七指名，守備位置為一壘和三壘，2019年也曾在一軍守過1場二壘。