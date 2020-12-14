中職／悍將補償方案選「人+錢」 相中楊瑞承砲火

左投賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，富邦悍將隊挑選的補償方案出爐，史上頭一遭啟用「人+錢」，悍將隊挑選楊瑞承，相中他的擊球爆發力，期望能補強悍將隊打擊火力。

賴鴻誠球季結束後申請成為自由球員，由猿隊以兩年合約延攬，成為史上第三位透過FA轉隊的球員、投手第一人，悍將隊可選的補償方案為選手年薪的125%，或者25人保護名單外的1名球員加選手年薪75%。

悍將隊選擇「人+錢」方案，賴鴻誠今年月薪26萬元，年薪為312萬元，猿隊除了將送出楊瑞承外，還要付出234萬轉隊費。

楊瑞承為猿隊2019年選秀第七指名，生涯共披猿隊球衣在一軍出賽22場，本季出賽21場，55打數中擊19支安打、3轟，繳出打擊率0.345、上壘率0.429、長打率0.527，加上183公分的魁梧身材，是一名相當令人期待的內野重砲手。

悍將隊領隊蔡承儒表示，打擊是楊瑞承最大的優勢，不僅擊球爆發力強，也有一壘及三壘兩個以上的守備位置，加上今年下半季也在首安出爐後，繳出不錯的一軍成績，期望轉隊加入後能夠持續成長，補強悍將的打擊火力。