富邦U18／會打球又功課好 李錫軒球齡2年半敲首轟

富邦U18棒球邀請賽今天進行第二天預賽，彰化縣隊以10：3擊敗宜蘭縣隊，球齡不滿3年的李錫軒，第3局敲出兩分砲，喜迎他的生涯首轟，教練郭仲倫誇讚這名選手，「會打球，功課又好，班排都前3。」

彰化縣全場敲出14支安打，一路壓著宜蘭縣打，但郭仲倫指出殘壘太多問題，「可能有支全壘打出來，學生都想揮大棒。」開轟的李錫軒，身高188公分、體重100公斤，「漢草」超好，但他其實還是「小高一」，郭仲倫笑說：「他只是長得很急」。

李錫軒從國二才開始加入球隊，打球至今不滿3年，原本就讀新北市南山中學，因為想打棒球，找上前職棒球員童琮輝執教的福營國中，通過測試後入隊。

過去在國中校排有前50，課業成績優秀，但李錫軒的棒球路獲得家人大力支持。他透露，以前都看義大犀牛隊的比賽，最喜歡的球員是洋砲曼尼，因為對棒球有興趣而開始打球，一開始會覺得落後別人很多，「戰術、觀念、體能都差很多。」

今天生涯首度體驗擊球過牆的感覺，他說有嚇到，「不知道會過牆，但知道有咬到，打到就全力衝刺。」

郭仲倫指出，李錫軒的打擊技巧和守備都還有待加強，「他本身比較大隻，只能守一壘，但守一壘就是要打擊夠突出，看能不能加強敏捷性，試試看三壘，多個守備位置，對他之後的發展也比較好。」