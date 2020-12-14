體育署紓困執行率不高 民進黨立委砲轟

教育部體育署補助高級中等學校體育班作業要點，包括課業輔導費，但8千萬元的預算，僅有80校申請，金額不到3千萬，執行率僅3成多，成多名立委質詢重點。

立法院第10屆第2會期今天進行教育及文化委員會第13次全體委員會議，由教育部部長潘文忠和教育部體育署署長張少熙等一同出席，會中遭民進黨立委張廖萬堅及黃國書質詢執行率不佳，內容除課業輔導費，紓困也成重點。

月初就針對紓困議題提出質詢的張廖萬堅，今天除提出黑豹旗、棒球聯賽冠軍隊伍集中六都的現象，另追問紓困的執行率，他強調不論「紓困2.0」和「紓困3.0」的補助率都超低，紓困2.0時體育署編列19.5億只核發3.74億，紓困3.0編列4.9億，但只執行兩千多萬，他將召開公聽會，下個會期也將持續追蹤。

黃國書除針對專任教練人數提出質詢，並提出目前狀況，「現在的困境是每個單項運動未必在同縣市會有三級發展的重點學校，學生未成年就被迫離鄉背井，形成挖腳、城鄉差距的問題。」他另以UBA台科大新鮮人「雙10女孩」陳芷英提出的「打球不再是唯一選項」為例，提到教育與專項發展的狀況，並強調課業輔導費編列8千萬預算，執行率卻只有3成左右，教育部及體育署應提出增加執行率的因應。

潘文忠回應，編制資源就希望有最好支持和協助，將持續了解。

潘文忠專題報告提出，目前體育班發展困境包括各教育階段體育班發展失衡、區域體育人才銜接培訓體系尚未完全完備等，體育署已設立五項對策，包括發展地方運動策略地圖、凝聚中央及地方政府共識、透過基層訓練站建構以選手為中心的人才培訓體系等。