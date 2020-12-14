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富邦U18／大郭指導下盤 田楊昇樺5.2局飆9K
富邦U18棒球邀請賽今天進行第二天賽程，田楊昇樺在黑豹旗後才轉向偏重投手訓練，今天開賽連續解決14人次，最終繳出5.2局失1分、飆出9次三振好投，幫助花蓮縣隊最終以3：1擊敗台東縣隊。
花蓮縣全員來自玉里高中，台東縣則是台東體中單一球隊，兩支東部學校今天在富邦U18預賽碰頭，花蓮縣推出田楊昇樺先發，直到第5局兩人出局後，才被莊王泓斌敲出第1支安打，前4.2局維持完全比賽之姿，至此破功。
田楊昇樺先前都以打擊為主，在黑豹旗後才轉向偏重投手，先前登板多是短局數，今天演出先發好投，他也說有點意外，教練在比賽過程中給他的提點是「不要太驕傲」，被敲出第1支安打後，他也覺得有點可惜，但保持平常心繼續往下投，最終先發5.2局被敲4安打、失1分，狂飆9K。
旅日投手郭源治去年9月在原棒協的牽線下，指導玉里高中投球，且一路持續至今。教練黃俊欽指出，郭源治這一年多來，至少來了10趟，每次大概待3天，平常也會將小朋友的投球影片傳給他看，「他比較強調下盤和球的尾勁，覺得尾勁夠，速度就會出來。」
田楊昇樺也是郭源治關注的選手，球速從去年130公里，成長到現在137、138公里，田楊昇樺說：「主要是加強下盤。」儘管過去打擊表現比較突出，但他對投手的野心更大，「對投球比較有興趣，未來想往投球發展。」
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